Bad am Viadukt in Bietigheim länger geschlossen: Kollektiver Wunsch nach schneller Lösung

Bad am Viadukt in Bietigheim länger geschlossen

1 Das Loch in der Decke im Bad am Viadukt könnte der Auslöser für längere Sanierungsarbeiten sein. In diesem Fall würde eine längere Schließung drohen. Foto: Werner Kuhnle

Eigentlich sollte das Bad am Viadukt in Bietigheim wegen eines Lochs in der Decke nur in den Ferien geschlossen werden, doch jetzt bleibt das Bad bis Ende Januar zu. Das hat Auswirkungen auf Vereine, die DLRG und Schulen.











In der Ecke links neben dem Sprungturm gähnt ein Loch in der Decke, aus dem zwei graue Kabel ragen. Davor steht ein mächtiges Baugerüst. Die Schwimmhalle im Bad am Viadukt in Bietigheim wirkt wie ausgestorben. Nichts geht mehr, seit Handwerkern bei einer Kontrolle der Lampen am 19. Dezember beim Abtasten der Decke ein Paneel entgegengekommen ist. Das ausgebrochene Holzstück befindet sich bereits bei der Materialprüfungsanstalt. „Aus Sicherheitsgründen mussten wir die Schwimmhalle schließen. Mal sehen, zu welchem Ergebnis die Statiker kommen“, sagt Thilo Dittmann, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen, die das Hallenbad betreiben. Zumindest der Saunabetrieb in Bietigheim läuft aber weiter.