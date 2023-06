1 Katharina Köller ist Gründerin des Monats Mai 2023. Foto: Jürgen Bach

Gemeinsam mit der Stadt Renningen hat der Landkreis Böblingen Katharina Köller vom Unternehmen „Craftbrot“ als Gründerin des Monats Mai 2023 ausgezeichnet. In ihrer zur Backstube umgebauten Garage stellt die gelernte Apothekerin Brote ohne Backhilfsmittel oder andere Zusatzstoffe her. In den Teig wandern lediglich Bio-Mehl, Wasser und Salz.