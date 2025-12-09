Backstreet Boys: Wo gibt es Tickets?

Die Backstreet Boys kehren dorthin zurück, wo alles begann: nach Deutschland. Im Herbst 2026 spielen Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson und Howie Dorough sechs exklusive Stadionkonzerte in Düsseldorf - ihre einzigen Europa-Auftritte im kommenden Jahr.

"Backstreet's back, alright!" - und zwar dort, wo vor dreißig Jahren alles begann. Die legendäre Boyband Backstreet Boys hat eine besondere Konzertreihe in Deutschland angekündigt: Im September und Oktober 2026 werden Nick Carter (45), AJ McLean (47), Brian Littrell (50), Kevin Richardson (54) und Howie Dorough (52) für sechs Abende die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf bespielen. Die "Into The Millennium - Homecoming: Live in Germany"-Shows sind die einzigen Europa-Auftritte der Band im Jahr 2026.

Der Titel "Homecoming" kommt nicht von ungefähr. Lange bevor die fünf US-Amerikaner zu einem globalen Phänomen wurden, feierten sie in Deutschland ihr ersten großen Erfolge. Hier erhielten sie vor drei Jahrzehnten ihre erste Platin-Schallplatte für den Song "I'll Never Break Your Heart". Deutsche Fans gehörten zu den ersten, die große Veranstaltungsorte füllten und vor Hotels ausharrten, nur um irgendwann kreischend einen kurzen Blick auf ihre Idole zu erhaschen.

Deutschland als Sprungbrett für die Backstreet Boys

"Wenn wir von einer Heimkehr sprechen, dann deshalb, weil in Deutschland für uns alles ins Rollen kam", erklärt auch Brian Littrell in einem offiziellen Statement zu den Deutschland-Konzerten. "Hier wurde unser Traum Wirklichkeit. Mit diesen Konzerten schließt sich für uns der Kreis." Die Ankündigung der Düsseldorfer Konzertreihe folgt auf den enormen Erfolg der "Into The Millennium"-Sphere-Shows in Las Vegas, die bereits von Zehntausenden Fans bei über 20 Auftritten gefeiert wurden.

Backstreet Boys in Düsseldorf

Hits wie "I Want It That Way" und "Larger Than Life" stehen ebenso auf der Setlist wie weitere Klassiker aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte. Die Konzerte finden am 25., 26., 27., 29. und 30. September sowie am 2. Oktober 2026 in der Merkur Spiel-Arena statt. Registrierte Fans erhalten ab dem 12. Dezember um 12 Uhr Zugang zum exklusiven Artist Pre-Sale über backstreetboys.com. Der allgemeine Vorverkauf startet am 15. Dezember um 12 Uhr.

Wo gibt es Tickets für die Backstreet Boys?

Die Kartenpreise sind derzeit noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Der Vorverkauf startet zunächst mit dem Telekom-Presale am Donnerstag, 11. Dezember 2025, ab 14 Uhr. Einen Tag später, am Freitag (12. Dezember 2025), beginnt der Artist Presale ab 12 Uhr mittags. Ticketmaster eröffnet seinen Vorverkauf am darauffolgenden Tag, Samstag, 13. Dezember 2025, ebenfalls um 12 Uhr. Für alle anderen Interessenten ist der allgemeine Ticketverkauf ab Montag, dem 15. Dezember 2025, um 12 Uhr zugänglich.