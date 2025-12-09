Backstreet Boys: Wo gibt es Tickets?

Die Backstreet Boys kehren dorthin zurück, wo alles begann: nach Deutschland. Im Herbst 2026 spielen Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson und Howie Dorough sechs exklusive Stadionkonzerte in Düsseldorf - ihre einzigen Europa-Auftritte im kommenden Jahr.
"Backstreet's back, alright!" - und zwar dort, wo vor dreißig Jahren alles begann. Die legendäre Boyband Backstreet Boys hat eine besondere Konzertreihe in Deutschland angekündigt: Im September und Oktober 2026 werden Nick Carter (45), AJ McLean (47), Brian Littrell (50), Kevin Richardson (54) und Howie Dorough (52) für sechs Abende die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf bespielen. Die "Into The Millennium - Homecoming: Live in Germany"-Shows sind die einzigen Europa-Auftritte der Band im Jahr 2026.