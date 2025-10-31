Backstage bei „Schwanensee“: Hier lässt sich der Tanz unter die Federn schauen

Seit zehn Jahren ist Guido Markowitz Ballettchef in Pforzheim. Berührungsängste kennt er keine. Sein kleines Ensemble wagt sich an große Klassiker – und sehr nah ran ans Publikum.
Wer den weißen Federn der „Schwanensee“-Ballerinen mal so richtig nah kommen will, hat derzeit am Theater in Pforzheim Gelegenheit dazu. Wie bei allen anderen seiner Produktionen bietet Guido Markowitz, der Leiter der Tanzsparte, eine Stunde vor jeder Aufführung kostenlose Backstage-Führungen an. Das Interesse ist groß.