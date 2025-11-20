Backnangs Burger-Geheimtipp: Was kann „Nena’s Café, Bar und Grill“?

Mit ihrem kleinen Lokal erfüllt sich Parthena Pataridou einen Traum – sogar der Backnanger Oberbürgermeister schwärmt von ihren Burgern. Wir waren für einen Testbesuch im „Nena’s“.
Burgerläden gibt es in der Region wie Sand am Meer – doch welche davon sind wirklich zu empfehlen? Wir haben unsere Facebook-Community nach Geheimtipps gefragt. Im Raum Backnang am meisten genannt wurde dabei „Nena’s Café, Bar und Grill“. Jüngst hat sogar der Backnanger „Ober-Burgermeister“ Maximilian Friedrich die Burger dort als „sensationell“ bezeichnet. Für uns Grund genug für einen Testbesuch.