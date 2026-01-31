Mijo Link stirbt nach langer Krankheit im Kinderhospiz und wird an seinem neunten Geburtstag beerdigt. Über sein Leben und ganz spezielle Momente hat seine Mutter ein Buch geschrieben.

Als das Sterben näher rückte, wurde das Wohnzimmer zur warmen Kuschelhöhle. Dort, in einem Lager aus Kissen und Decken, schmiegten sich die drei Schwestern mit Mama und Papa eng an ihren kranken Bruder Mijo. Zu sechst verbrachten sie Weihnachten auf der Couch – hielten sich fest in den Armen, statt Geschenke auszupacken, und konnten den Jungen mit dem hübschen Gesicht und der Vorliebe für Fanta und Eis trotzdem nicht halten.

Am 26. Januar 2024 ist Mijo Nathan Link aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) gestorben. Mit fast neun Jahren schlief er im Kinderhospiz auf dem Schoß seiner Mama Lara Link friedlich ein. „Er hat einfach aufgehört zu atmen, ohne Qualen“, sagt die 39-Jährige. Der Papa wurde nachts dazu gerufen und brachte die drei Mädels mit – verschlafen, im Pyjama und barfuß waren sie in den letzten Minuten bei Mijo, der danach noch im Kinderhospiz bleiben durfte, damit sich alle in Ruhe verabschieden konnten.

Mijo aus Backnang ist in seiner Feuerwehrbettwäsche beerdigt worden

Lara und Johannes Link haben ihrem Sohn dann noch die Nägel rot lackiert, wie er es liebte. „Und er hat als kleiner Feuerwehrmann natürlich etwas Rotes an und liegt in seiner Feuerwehrbettwäsche“, sagt Lara Link, der die Zeit im Hospiz dabei half zu begreifen, dass Mijo wirklich tot ist. „Anfangs dachte ich, er wird doch frieren im Sarg, ich kann ihn doch nicht allein lassen. Aber durch das verabschieden, wird es leichter, das Unfassbare zu begreifen“, sagt Lara Link.

Nun, zwei Jahre später, hat sie ein Buch über all das Erlebte veröffentlicht. „Mama, glaubst du, die brauchen im Himmel noch einen Feuerwehrmann“, lautet der Titel des Romans, in dem die 39-Jährige über die Zeit mit Mijo und über viele ganz spezielle Momente schreibt – authentisch und direkt. „Manche denken ja, jetzt müsste es dann auch langsam wieder gut sein. Aber wie könnte es? Er wird immer fehlen.“ Um an ihn zu denken und zu trauern, hat die Familie am zweiten Todestag enge Vertraute auf den Friedhof an Mijos verschneites Grab eingeladen. Danach ging es auf 7.30 Uhr – sein Todeszeitpunkt – zu McDonald’s Eis und Fanta frühstücken – auch so ein besonderer Moment. „Mijo wurde schon lange mit Infusionen ernährt, aber er hat den Geschmack geliebt. Es war ein festes Ritual, dass er beides bekam, wenn wir aus der Klinik kamen.“

Mijo mit Fanta und Eis im Auto – auch wenn er nichts essen und trinken konnte, war so seine Welt in Ordnung. Foto: privat

So fest war dieses Ritual, dass die Backnanger Familie am Tag der Beerdigung mit dem Bestatter sprach und ihn bat, mit dem Leichenwagen doch noch kurz durch den Drive-In-Schalter zu fahren – für eine letzte Fanta und ein letztes Eis. „Seit Mijo krank war, haben wir jede Grenze verschoben. Geht nicht, gab es bei uns nicht mehr.“ Dass ihm seine Eltern die Ehre erwiesen und das Eis und die Fanta auf den Sarg stellten, klingt da gar nicht mehr so spektakulär. Es passt vielmehr ins Bild dieser Familie, die offen und ziemlich unkonventionell mit dem unfassbaren Tod ihres Kindes umgegangen ist und es bis heute tut.

Lara Link möchte aufmerksam machen auf die Hospizarbeit und den Pflegenotstand

Lara Link spricht ganz ruhig über Augenblicke wie diese. Sie möchte ihre Erinnerungen teilen, um aufmerksam zu machen auf die Hospizarbeit und auf den Pflegenotstand. „Wir haben Mijo rund um die Uhr gepflegt. Eine Nachtschicht bei ihm hieß, jede halbe Stunde eine neue Infusion.“ Johannes und Lara Link waren allein mit all dem. „Wir hatten zum Glück finanzielle Hilfe“, sagt die Frau, die früher als Medizinisch Technische Assistentin gearbeitet hat und nun Heilpädagogik studiert. „Nach der Vollbremsung durch seinen Tod brauchte ich etwas zu tun“, sagt die vierfache Mutter, für die auch Schreiben ein Ventil ist.

Nach Mijos Tod setzte sie sich deshalb an sein Grab. Dort, an den kalten Stein gelehnt – sie wünschte, es würde endlich eine Bank aufgestellt – schrieb sie auf dem Handy auf, was ihr gerade so in den Sinn kam – wild gemixt. „Später merkte ich, dass es ein Buch werden könnte.“ Wenn sie besagtes Buch nun in der Hand hält, hat sie ein friedliches Gefühl. „Wir haben jeden schönen Moment mit Mijo gefeiert. Am Ende war nichts mehr offen in seinem Leben.“

Sohn Mijo: Drama fing nach einer Woche an

Dabei fing der Kampf um ihn eigentlich schon vor seiner Geburt an, als die Ärzte plötzlich wegen eines Blutwertes Alarm schlugen. Lara und Johannes Link ließen sich damals nicht beirren. Und in der Tat: Ihr Sohn Mijo wurde am 5. Februar 2015 als scheinbar gesundes Kind geboren. Doch bereits nach einer Woche fing das Drama um den Jungen an, der Spinnen so liebte und bis zuletzt gerne mit Wasserbomben am Leben teilnahm.

Doch auch als eine Fehlbildung am Magen gefunden war, gingen die Probleme weiter. Die Backnanger Familie erlebte eine albtraumhafte Zeit an Diagnostik und parallel dazu immer wieder Momente, in denen sie Todesangst um Mijo haben mussten. „Mit vier Jahren bekam er einen Katheter gelegt, und die Ernährung fand seitdem komplett über Infusionen statt. Dadurch konnte sich sein Körper etwas erholen und er lernte sogar Laufen und Sprechen, doch dann begann er immer mehr abzubauen“, erklärt Lara Link. Ab dem Moment, an dem er als palliativ eingestuft wurde, sei es nur noch darum gegangen, zu leben – unter welchem Gendefekt er gelitten habe, sei dabei bis heute nicht klar.

Wenn sie an seinem Grab mit dem Spinnengrabstein, der Murmelbahn und den Playmobilfiguren sitzt, dann ist es ihr auch gar nicht wichtig, was er hatte. Es zählen dann einzig die Erinnerungen an sein Leben. Weil das geprägt war von Fröhlichkeit, sollte auch die Beerdigung bunt werden. Also organisierte die Backnanger Familie eine Geburtstagsfeier und ging einmal mehr auf ihre ganz eigene Weise mit seinem Tod um „Wir haben ein Fest mit Kuchen und Wasserbomben geplant. Das hatte Mijo-Charme und hätte ihm gefallen.“

Lara Link über eine Liebe, die niemals endet

Info

Der Roman über Mijo mit dem Titel „„Mama, glaubst du, die brauchen im Himmel noch einen Feuerwehrmann“ ist im Buchhandel erschienen und kann über Amazon erworben werden. Zudem schreibt die 39-Jährige auf Instagram unter „dieliebebleibt.immer“.



