Mijo Link stirbt nach langer Krankheit im Kinderhospiz und wird an seinem neunten Geburtstag beerdigt. Über sein Leben und ganz spezielle Momente hat seine Mutter ein Buch geschrieben.
Als das Sterben näher rückte, wurde das Wohnzimmer zur warmen Kuschelhöhle. Dort, in einem Lager aus Kissen und Decken, schmiegten sich die drei Schwestern mit Mama und Papa eng an ihren kranken Bruder Mijo. Zu sechst verbrachten sie Weihnachten auf der Couch – hielten sich fest in den Armen, statt Geschenke auszupacken, und konnten den Jungen mit dem hübschen Gesicht und der Vorliebe für Fanta und Eis trotzdem nicht halten.