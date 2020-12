1 In Backnang ist es zu einer Explosion gekommen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

In einem Wohnhaus in Backnang ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Explosion gekommen, bei der das Gebäude stark beschädigt wurde. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Backnang - Eine heftige Explosion hat am Donnerstagnachmittag ein Wohhau in der Straße „Blechbergele“ in Backnang (Rems-Murr-Kreis) stark beschädigt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.

Wie die Beamten berichten, ereignete sich die Explosion gegen 17 Uhr im Bereich der Küche. Das Gebäude wurde dadurch erheblich beschädigt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Umliegende Gebäude sind nicht betroffen.

Die Ursache der Explosion ist bislang unklar. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei den Bereich um da Wohnhaus weiträumig ab. Die Feuerwehr ist mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Einsatzleiter und einem Rettungswagen vor Ort.