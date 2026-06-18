Das Regierungspräsidium kündigt am Donnerstagnachmittag eine neue Sperrung an der Anschlussstelle Backnang-West an. Bereits am Freitagmorgen wird die Zufahrt auf die B14 geschlossen.
Kaum scheint sich die Verkehrslage rund um die Großbaustelle an der B14 etwas zu beruhigen, folgt die nächste Einschränkung. Und die kommt überraschend schnell: Erst am Donnerstagnachmittag hat das Regierungspräsidium Stuttgart eine neue Sperrung an der Anschlussstelle Backnang-West bekannt gegeben. Bereits am Freitag um 9 Uhr wird die provisorische Auffahrt auf die B14 in Richtung Schwäbisch Hall geschlossen.