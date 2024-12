1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Brandanschlag in Backnang (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Passanten haben wohl einen Brand in Backnang verhindert. Unbekannte hatten einen Brandsatz auf eine Fassade geworfen – die Kripo ermittelt.











Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) Brandsätze auf ein Geschäft geworfen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2.30 Uhr in der Straße „Am Schillerplatz“. Ziel war offenbar das Schaufenster eines Geschäfts. Nähere Auskünfte zu dem Ziel wollte ein Sprecher der Polizei nicht machen.