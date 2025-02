, aktualisiert am 10.02.2025 - 08:54 Uhr

1 Im Bereich des Murrtalviadukts ist demnächst mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Foto: Gottfried Stoppel

Autofahrer auf der B 14 müssen sich im Bereich des Murrtalviadukts auf Behinderungen einstellen. Während in einer Nacht Ampeln den Verkehr regeln, wird eine Vollsperrung für Rodungsarbeiten nötig. Welche Alternativen gibt es?











Autofahrer werden sich auf der B 14 bei Backnang in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen müssen. Grund sind Bauarbeiten auf dem Murrtalviadukt sowie Rodungsmaßnahmen nahe der Anschlussstelle Backnang-West. Während die Betonarbeiten in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar mit einer Ampelregelung durchgeführt werden, erfordert die Rodung am 22. Februar eine ganztägige Sperrung der Fahrtrichtung Schwäbisch Hall.