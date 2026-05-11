Backnang: So bindet man Pfingstrosen richtig: ein Workshop am Feierabend zeigt, wie’s geht
1
Aus frisch geernteten Pfingstrosen lassen sich wunderschöne Sträuße binden. Ein Feierabend-Workshop in Backnang zeigt, wie es geht. Foto: Thomas Warnack/dpa

Wie aus Pfingstrosen und anderen Blumen ein schöner Strauß wird, erfährt man bei einem Workshop in Backnang. Dort gibt eine Expertin auch Infos zur Slow-Flower-Bewegung.

Wie arrangiert man einzelne Blüten zu einem schönen Strauß? Das und noch einiges mehr über regionale Blumen und die Slow-Flower-Bewegung kann man bei einem Feierabend-Workshop in Backnang (Rems-Murr-Kreis) erfahren. Veranstaltungsort ist das Lokal „Das Wohnzimmer“ am Willy-Brandt-Platz 2. Der Termin des Kurses ist am 21. Mai, der Workshop beginnt um 18 Uhr.

 

Geleitet wird der Kurs von Susanne Kieser. Die Backnangerin baut unter dem Namen „Vom Blumenacker“ nebenberuflich Schnittblumen nach den Prinzipien der Slow-Flower-Bewegung an. Das heißt, die Schnittblumen werden auf nachhaltige Weise produziert: in Kreislaufwirtschaft, ohne Pestizide und Plastik. Gedüngt wird mit organischem Material. Beheizte Gewächshäuser sind ebenso tabu, wie Kunststoffverpackungen, Plastiksteckmasse und Pflanzen, die gentechnisch manipuliert wurden.

Unsere Empfehlung für Sie

Slow Flowers aus Backnang: Ärztin wird zur Blumen-Pionierin – mit dem Prinzip von Slow Food für die Vase

Slow Flowers aus Backnang Ärztin wird zur Blumen-Pionierin – mit dem Prinzip von Slow Food für die Vase

Ungespritzte Blumen statt „Flug-Rosen“ aus Afrika: Susanne Kieser aus Backnang betreibt nachhaltigen Anbau und engagiert sich in der Slow-Flower-Bewegung.

Beim Workshop verrät die Pflanzenkennerin, wie man einen bezaubernden Blumenstrauß mit frisch geernteten Pfingstrosen und weiteren Blumen der Saison bindet. Außerdem gibt sie Informationen zu Slow Flowers und zur Haltbarkeit frischer Blumen. Das Vorurteil, dass Wildblumen schnell welken, stimme nicht, sagt Kieser – fünf bis sieben Tage seien bei den meisten Sorten locker drin. Entscheidend dabei ist, das für die jeweilige Blumensorte richtige Erntestadium zu kennen. Manche müssen geschnitten werden, sobald die Knospen beginnen sich zu öffnen. Andere, darunter die Schafgarbe, sollten erst gepflückt werden, wenn die Blüten komplett aufgegangen sind. Und bei Kandidaten wie der Tulpe wächst der Stiel noch in der Vase nach.

Susanne Kieser ist bei der Slow-Flower-Bewegung. Sie baut in Backnang Blumen ohne Pestizide und Plastik an. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

„Die Veranstaltung richtet sich an alle, die nach Feierabend kreativ werden möchten und Freude an nachhaltigen Ideen und handwerklichem Gestalten haben“, heißt es vonseiten des veranstaltenden Vereins Weissach Klimaschutz konkret. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Gebühren für den Kurs liegen bei 25 Euro, das Material und hausgemachte Limo sind in dem Betrag enthalten. Für Kinder ist die Teilnahme nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Zum Kurs sind eine Gartenschere und ein Gefäß, zum Beispiel ein leeres Glas, für den Transport des Straußes mitzubringen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich im Veranstaltungskalender auf PrimaKlimaIm Taele.de sowie im Profil von „das Wohnzimmer“ auf meinBacknang.de.

 