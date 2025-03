Backnang: Schlägerei am Bahnhof – ein Jugendlicher schwer verletzt

1 Der Streit endete mit einem Schwerverletzten (Symbolfoto). Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com/AdobeStock

Am Bahnhofsvorplatz in Backnang kommt es unter jungen Leuten zu einem Streit, der eskaliert. Ein 19-Jähriger wird dabei schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.











Was genau ist in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr im Bereich des Bahnhofvorplatzes in Backnang (Rems-Murr-Kreis) passiert? Nach dem, was der Polizei bekannt ist, war es vor dem Bahnhof zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen. Der Streit eskalierte und es kam zu einer Schlägerei, an der drei Männer im Alter von 21, 32 und 19 Jahren sowie eine 20-jährige Frau beteiligt waren.