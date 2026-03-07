Backnang: Nach Messerangriff in Moschee – mutmaßlicher Täter in U-Haft

1 Am Freitagmittag kam es in Backnang zu einem Messerangriff in einer Moschee. Foto: Phillip Weingand

Ein 25-Jähriger soll einen Bekannten in einer Moschee in Backnang mit einem Messer verletzt haben. Einen Tag später sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Nach einem Messerangriff auf einen Mann in einer Moschee in Backnang (Rems-Murr-Kreis) befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Polizeiangaben zufolge Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen. Dieser soll einem 24-Jährigen am Freitagmittag in Backnang mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben und dann geflüchtet sein.