Backnang Mercedes-AMG gerät in den Gegenverkehr

Von Phillip Weingand 06. Februar 2018 - 17:23 Uhr

Ein 28 Jahre alter Mercedes-AMG-Fahrer hat auf der B 14 einen schweren Unfall verursacht. Die Bilanz: Zwei Schwer-, zwei Leichtverletzte und 190.000 Euro Schaden. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.





7 Bilder ansehen

Backnang - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 14 bei Backnang (Rems-Murr-Kreis) sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer und zwei Personen leicht verletzt worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 190.000 Euro.

Mehr zum Thema

Kurz nach 14.30 Uhr war ein 28 Jahre alter Fahrer eines AMG-Mercedes in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. In einer S-Kurve am Ende des Murrtalviadukts geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn – laut einem Polizeisprecher könnte der Fahrer abgelenkt gewesen sein.

Der AMG stieß mit dem BMW eines 74-Jährigen zusammen, streifte einen Chevrolet und einen VW und krachte schließlich frontal gegen den Hyundai eines 23-Jährigen. Der 74-Jährige BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Der 23 Jahre alte Hyundai-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Unfallverursacher und der 35 Jahre alte VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Die 73 Jahre alte Fahrerin des Chevrolet kam mit dem Schrecken davon.

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 140.000 Euro, an dem BMW ebenfalls ein Totalschaden von 25.000 Euro. Der Schaden am Chevrolet beträgt 1500 Euro, der am VW zirka 15.000 und der am Hyundai rund 8000 Euro. Zudem wurde eine Leitplanke beschädigt. Während der Einsatzes musste die B 14 für eine Stunde voll gesperrt, später einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.