1 Bei diesem Foto handelt es sich um ein Symbolbild – am Vorfall beteiligt war offenbar ein weißer Schäferhund. Foto: dpa

Am Dreikönigstag ist in Backnang ein Jogger von einem Hund angefallen worden. Die Polizei hat eine Beschreibung der Besitzer veröffentlicht – auch ein möglicher Name des Hundes ist bekannt.















Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Dreikönigstag in Backnang zugetragen hat. Ein 61 Jahre alter Jogger war im Bereich der Straße Untere Au auf einem Fußweg zwischen Etzwiesenstadion und Kläranlage unterwegs. Dort wurde er von einem unangeleinten Hund ins Gesäß gebissen und, so die Polizei, „nicht unerheblich“ verletzt. Als der Gebissene ein Paar ansprach, dem der Hund offenbar gehörte, soll dieses nicht reagiert haben.

So werden Hund und Halter beschrieben

Bei dem Hund handelt es sich um einen weißen Schäferhund, auf seinem Geschirr stand die Aufschrift „Akira“. Die Frau hatte einen schwarzen Pferdeschwanz, sie trug eine Sonnenbrille und hatte einen gebräunten Teint. Der Mann trug einen Cowboyhut, eine schwarze Weste, ein kariertes Hemd, Jeans und braune Leder-Sneaker. Er hatte längeres braunes Haar und einen blonden Schnauzer. Hinweise an 0 71 81 / 99 44 30.