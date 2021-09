1 In Backnang wurden gefälschte Quarantäne-Anordnungen verteilt (Symbolbild). Foto: imago images/Jochen Tack

Mehrere Haushalte in Backnang erhalten Quarantäne-Anordnungen. Vermeintlich kommen sie vom Corona-Team der Stadt Backnang – doch sie sind gefälscht. Wie sich Betroffenen verhalten sollen.















Backnang - Mehrere Haushalte in Backnang (Rems-Murr-Kreis) haben gefälschte Quarantäne-Anordnungen erhalten. Der vermeintliche Absender der Briefe war das Corona-Team der Stadt Backnang, berichtet die Polizei. Bislang sind vier solcher gefälschten Anordnungen in Backnang polizeilich angezeigt. Wie sich bislang feststellen ließ, sind all diese Schreiben in Briefkästen des Silberpappelwegs und der Straße Hintere Taus gelandet.

Sollten weitere Haushalte solche oder ähnliche Schreiben erhalten, die Fragen aufwerfen und möglicherweise gefälscht sind, sollten die Adressaten umgehend Kontakt mit der Stadt Backnang oder der örtlichen Polizeidienststelle aufnehmen. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0 71 91/90 90 entgegen.