1 Die Polizei konnte den 20-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Foto: Phillip Weingand / STZN

Am frühen Sonntagmorgen ist in Backnang ein 35-jähriger Mann verletzt worden. Laut der Polizei hatte ein 20-Jähriger ihn verfolgt und provoziert – dann eskalierte die Situation.











Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr ist es an einer Brücke in der Backnanger Grabenstraße (Rems-Murr-Kreis) zu einem gewalttätigen Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 35-Jährigen gekommen. Laut der Polizei soll der 20-jährige Mann den 35-Jährigen schon zuvor verfolgt und provoziert haben.