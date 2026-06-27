Zum Auftakt des Backnanger Straßenfests hält Oberbürgermeister Maximilian Friedrich eine launige Rede, spart aber auch nicht mit Kritik an der derzeit angespannten Lage der Kommunen.
Was gilt dem Backnanger gemeinhin als wichtigster Feiertag, womöglich noch vor Weihnachten und Ostern? Richtig, das Straßenfest. Letzerem ordnet der Lokalpatriot so ziemlich alles unter, wie sich aus dem Festmotto „Koi Zeit - Stroßafescht“ zweifelsohne ableiten lässt. Am Freitagabend wurde die große traditionelle Sause offiziell von Oberbürgermeister Maximilian Friedrich angepfiffen. Das mag etwas flapsig klingen für die Eröffnungsrede und den Fassanstich durch das Stadtoberhaupt, aber es passt durchaus in den Duktus der launigen Worte, die Friedrich an die Straßenfestgäste richtete. Denn er bediente sich immer wieder diverser Vergleiche mit der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft.