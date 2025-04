Nach WrestleMania 41 steht am 10. Mai 2025 bereits das nächste WWE-Großereignis an. WWE Backlash wird dieses Jahr in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ausgetragen, der Heimat von Randy Orton.

Hier können Sie WWE Backlash 2025 in Deutschland schauen

Wer das Spektakel live am Bildschirm verfolgen möchte, benötigt einen Account beim WWE Network. In Deutschland beginnt die Show in der Nacht zum Sonntag um 2:30 Uhr. Alternativ wird Backlash 2025 auch zeitversetzt im Free-TV auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Übertragen wird die Show am Montag, dem 12. Mai 2025, um 22:30 Uhr auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn. Nach der Ausstrahlung ist das Event noch 7 Tage lang kostenlos auf Joyn verfügbar

Matchcard: Welche Matches wird es geben?

Alle Infos zu den anstehenden Matches von Backlash 2025 lesen Sie hier: WWE Backlash 2025: Auf diese Matches dürfen Sie sich freuen.

Was ist WWE Backlash?

WWE Backlash ist ein jährlich stattfindendes Wrestling-Event des US-amerikanischen Wrestling-Marktführers World Wrestling Entertainment (WWE). Die Veranstaltung wurde erstmals im Jahr 1999 eingeführt und hat sich seither als fester Bestandteil des WWE-Eventkalenders etabliert.

Der Name „Backlash“ bedeutet auf Deutsch so viel wie „Gegenreaktion“ oder „Nachwirkungen“. In diesem Sinne diente die Veranstaltung ursprünglich dazu, die Storylines und Rivalitäten, die beim Großevent WrestleMania (dem größten WWE-Event des Jahres) kulminierten, weiterzuführen oder abzuschließen. Viele Matches bei Backlash sind daher Rematches oder direkte Fortsetzungen der Ereignisse von WrestleMania.