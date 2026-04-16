Backkurse mit Émilie: Wie eine junge Pâtissière aus Korb queeres Backen und Dragqueens zusammenbringt

Émilie Bovigny ist 23, Innenarchitektin und in Paris geschulte Pâtissière. In der Freizeit weiht sie andere in die Kunst der Feinbäckerei ein, bisweilen mit Hilfe der Dragqueen Didi.
Gleich nach ihrem Abitur, das sie mit 17 Jahren ablegte, hat sich Émilie Bovigny einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Die in Korb (Rems-Murr-Kreis) aufgewachsene junge Frau ging nach Paris, um dort an der renommierten und traditionsreichen Hochschule für Kulinarik Ferrandi eine Ausbildung zur Pâtissière zu machen. Die hat sie mit Bravour bestanden.