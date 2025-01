Backkunst in Großbottwar: In einer kleinen Pâtisserie entstehen große Tortenträume

8 Sarah Winkler kreiert große Torten und kleine Törtchen. Foto: Werner Kuhnle

Macarons, Mousse-Törtchen, Pralinen – Konditormeisterin Sarah Winkler bietet in ihrer Pâtisserie 49 Grad in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) alles. Spezialisiert hat sich die 31-Jährige jedoch auf Hochzeitstorten.











Ihre Torten sind Kunstwerke. Kleine und große. Fünf Etagen hatte ihre bisher höchste Hochzeitstorte. „Am Ende hat sie zwischen 30 und 40 Kilo auf die Waage gebracht“, erzählt Sandra Winkler. Vor fünf Jahren startete die Großbottwarerin ihr eigenes kleines Unternehmen mit dem klangvollen Namen Pâtisserie 49 Grad – in Anlehnung an den 49. Breitengrad, der einen nur ein paar Meter vom Elternhaus entfernten Markierungsstein durchquert. „Vor vielen Jahren führten meine Großeltern in diesem Gebäude hier die Bahnhofswirtschaft“, erzählt die Enkelin. Im Erdgeschoss, genau dort, wo sie jetzt in der Backstube süße Träume wahrwerden lässt, bekochte die Oma früher die Gäste.