Heinrich Beck mit einer Bio-Albkruste in seiner Backhalle in Römerstein.

Zum Tag des Deutschen Brotes: Wie Beckabeck aus Römerstein immer größer wird und trotzdem nah an Mensch und Natur bleibt.









Römerstein - Im Krisenjahr wird auch der Tag des Deutschen Brots am 5. Mai anders als üblich begangen: ohne große Abendveranstaltung in Berlin, wo der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks seinen Sitz hat; ohne Brotverteilaktion der Bäckernationalmannschaft an Passanten. Und anstatt einen Einzelnen hervorzuheben, werden alle 6500 Innungsbäcker für ihr „besonderes Engagement in derCorona-Krise“ gewürdigt. Das hatte zuvor schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getan, der über die „stillen Helden“ sagte: „Sie sind eigentlich das ganze Jahr über da, man nimmt sie für selbstverständlich. Gerade in der Krise aber besinnt man sich auf das Wesentliche und die Wichtigkeit des Bäckerhandwerks.“