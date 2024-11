Backen in der Adventszeit

1 Weihnachtsplätzchen sind bei vielen Menschen in Deutschland sehr beliebt. (Symbolbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Viele Lebensmittel sind teurer geworden, auch Butter. Wer beim Plätzchenbacken vor Weihnachten Geld sparen will, kann auf eine andere Zutat wechseln. Ein Experte rät davon jedoch ab.











Bonn/Dortmund - Das Backen von Weihnachtsplätzchen gehört für viele Menschen zu den schönsten Dingen der Adventszeit. Die Preise von Lebensmitteln sind auch in diesem Jahr vielfach stark gestiegen. Werden selbstgemachte Plätzchen deshalb teurer? Die Antwort ist: Es kommt darauf an, was drinsteckt.