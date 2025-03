Seit Wochen ist Millie Bobby Brown (21) wegen ihrer Looks im Gespräch. Nun gibt es wieder eine Veränderung, nachdem sich die Schauspielerin Anfang Februar mit platinblonden Haaren präsentiert hat.

Ihren 21. Geburtstag feierte Brown als Blondine, wie auf Instagram zu sehen war. Auch auf den roten Teppichen und bei Filmpremieren sorgte sie mit dem neuen Glamour-Look für viele Gespräche. Fans hofften in der Farbveränderung einen Beweis zu sehen, dass Brown in einem neuen Biopic Britney Spears (43) spielen könnte. Jetzt ist die Blond-Phase aber offenbar wieder vorbei.

Zurück zum Braun - ob jetzt Ruhe einkehrt?

Die "Stranger Things"-Darstellerin präsentierte ihren neuen, alten Look bei einem Besuch des Halbfinales der Damen bei den 2025 Miami Open. Zusammen mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (22) und dessen Vater Jon Bon Jovi (63) nahm sie als Zuschauerin an dem Spiel teil. Dabei zeigte sie ihre glatten, dunkelbraunen Haare, die sie mit einer roten Blumenspange hochgesteckt hatte. Dazu trug sie ein rosafarbenes Kleid, eine weiße Strickjacke um die Schultern, eine rosafarbene Sonnenbrille und goldene Creolen.

Die neue Frisur dürfte viele Kritiker von Brown beschäftigen. Die Schauspielerin hatte mit ihrem "erwachsenen" Look in letzter Zeit für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Im Zuge ihrer Press-Tour zum neuen Netflix-Film "The Electric State" gab es zahlreiche Kommentare, Diskussionen und Artikel, die sich mit Browns Aussehen beschäftigten, was die Schauspielerin schließlich auf Instagram selbst kommentierte.

In dem Video spricht Brown von ihrem frühen Ruhm und dem Druck, vor der Kamera und unter den Augen der Welt aufzuwachsen. Dann liest sie die Überschriften von verschiedenen Artikel vor, darunter "Was hat Millie Bobby Brown mit ihrem Gesicht getan?" und nennt die betreffenden Journalisten und Journalistinnen beim Namen. "Das ist kein Journalismus, das ist Mobbing", so Brown. Abschließend sagt Brown, dass sie sich nicht dafür entschuldigen werde, erwachsen zu werden.