Bachfest Stuttgart: Zwischen den Welten am Feuersee

Das Ensemble Le Concert de l’Hostel Dieu verbindet in der Johanneskirche Bach und Minimal Music. Und wie klingt es dann?
War Bach ein Minimalist? Oder, anders gefragt: Was hat die dichte Struktur von Bachs Musik mit dem nach 1960 in den USA erfundenen Kompositionsstil zu tun, der das Komplexe durch das Einfache, den Kopf durch den Bauch ersetzte? „From Bach to Minimalism“ war am Freitagabend der Titel des Programms, mit dem sich das Ensemble Le Concert de l’Hostel Dieu aus Lyon in der Stuttgarter Johanneskirche vorstellte. Brücken zwischen Bachs Kontrapunktik und den Wiederholungsstrukturen wie auch den subtilen Verschiebungen der Minimal Music sollten hier geschlagen werden. Der Versuch war ehrenwert, doch erfolgreich war er nicht: Zwischen den unterschiedlichen Zeiten, Stilen und Klangwelten gab es weniger Verbindungen als Kontraste.