Bachfest Stuttgart: Kann man Bach auch tanzen?

Ein neues Format feiert beim Stuttgarter Bachfest im Mozartsaal Premiere: das choreografierte Konzert. Aber gelingt es auch?
Das tanzwütige Zucken in den Beinen bleibt beim Hören Bach’scher Tanzsuiten gewöhnlich aus. Bach verwandelte die Funktionsmusik in Kunst: stilisierte sie und arbeitete sie kontrapunktisch aus. Wie viel primär Tänzerisches dennoch in seiner Musik steckt, machte jetzt ein außergewöhnliches Projekt der Bachakademie sichtbar und fühlbar: „Chorpus – Bach zwischen Himmel und Erde“. Beim derzeit stattfindenden Bachfest feierte man den 341. Geburtstag des Namensgebers nämlich mit einem neuen Format: dem choreografierten Konzert.