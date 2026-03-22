Bachfest Stuttgart: Kann man Bach auch tanzen?

Ein neues Format feiert beim Stuttgarter Bachfest im Mozartsaal Premiere: das choreografierte Konzert. Aber gelingt es auch?

Das tanzwütige Zucken in den Beinen bleibt beim Hören Bach’scher Tanzsuiten gewöhnlich aus. Bach verwandelte die Funktionsmusik in Kunst: stilisierte sie und arbeitete sie kontrapunktisch aus. Wie viel primär Tänzerisches dennoch in seiner Musik steckt, machte jetzt ein außergewöhnliches Projekt der Bachakademie sichtbar und fühlbar: „Chorpus – Bach zwischen Himmel und Erde“. Beim derzeit stattfindenden Bachfest feierte man den 341. Geburtstag des Namensgebers nämlich mit einem neuen Format: dem choreografierten Konzert.

Alles ist im Werden Motto: „Wie tanzt Stuttgart Bach?“, gedacht als eine Hommage an die Tanzgeschichte Stuttgarts – von der höfischen Kultur über die Steiner’sche Eurythmie bis hin zum klassischen Cranko- und zeitgenössischen Ballett. Auf der Bühne: das vierköpfige Ensemble Europa Danzante und acht Instrumentalistinnen der Gaechinger Cantorey. Die Musik: ein Pasticcio aus Tanzsätzen Bach’scher Solo-Suiten sowie Choräle und andere Nummern aus Kantaten – alle für Instrumente arrangiert. Zu Beginn treten die Musizierenden aus allen Ecken des halbdunklen Mozartsaals auf: Solistisch fragmentiert baut sich schüchtern die Choralmelodie „Vom Himmel hoch“ auf. Alles ist im Werden. Der Rote Faden im Programm ist tiefsinnig. Musikalisch geht’s einmal durchs (halbe) Kirchenjahr: vom Advent bis zur Auferstehung. Andererseits wird Jesu Lebensweg durch ausdrucksintensiven, sehr berührenden Tanz assoziativ mit dem eines jeden Menschen verknüpft – von der Geburt bis zum Tod.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert Bachfest Stuttgart Telemann – Meister der perfekten Länge Das Freiburger Barockorchester und Vox Luminis haben im Mozartsaal mit Kantaten von Georg Philipp Telemann begeistert.

Ein Konzept, das sich der Geiger, Tänzer und Choreograf Yves Ytier ausgedacht hat. Und das funktioniert ganz hervorragend. Allein schon die quirlige Interaktion zwischen Musizierenden und Tanzenden! Das Instrumentalensemble agiert mal solo von der Seite, mal im Quartett in der Mitte der Bühne oder zu acht dort verteilt. Die eine Nummer gibt den Impuls zur nächsten: Tanzende Körper, die Bachs Musik unmittelbar in Bewegung umsetzen: mal fließend, mal zackig, mal solo, mal im Duo, – hochexpressiv, gestisch Fesslung, Befreiung andeutend.

Stilistisch mischen Ytier, Alessandro Giaquinto und Laura Miottii – barfuß tanzend – höfische Eleganz, ballettöse Überformung mit zeitgenössisch-freiem, emotionalem Ausdruckstanz. Dazwischen zieht die Eurythmistin Victoria Cid schwebend ihre Bahnen: die Choralmelodien formbewusst, gelassen, harmonisch sichtbar machend. Viel Applaus für ein Projekt, dem man noch viele weitere Aufführungen wünscht.