Der Windsbacher Knabenchor und die Klassikband Spark haben beim Bachfest Stuttgart in der Stadtkirche Bad Cannstatt eine bemerkenswerte Paul-Gerhardt-Hommage aufgeführt.
Sind Knabenchöre eigentlich noch zeitgemäß? Der Windsbacher Knabenchor aus Mittelfranken zeigte jetzt beim Stuttgarter Bachfest in der Stadtkirche Bad Cannstatt, was eine solche Formation künstlerisch leisten kann und was sie in ihrer spirituellen Ausdruckskraft gerade für unsere Gegenwart so interessant macht. Das lag nicht nur an der exzellenten Qualität des Chors, sondern auch an der zukunftsweisenden Programmatik: ein vorbildlich durchdachtes Konzeptkonzert, in dem man einerseits dem 350. Todestag des großen geistlichen Barockdichters Paul Gerhardt gedachte, andererseits thematisch einmal durchs Kirchenjahr und die Jahreszeiten ging, außerdem musikalisch eine Brücke schlug vom Barock ins Heute – mit alten und neuen Vertonungen von Lyrik Gerhardts und seiner Zeitgenossen, mit modernen Arrangements.