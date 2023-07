6 Jesaia freut sich über das erste Einzeldate der Staffel. Foto: RTL

In der zweiten Folge von „Die Bachelorette“ auf RTL sind die 16 verbliebenen Kandidaten eigentlich noch in ihrer Villa mit sich und den Mitbewerbern beschäftigt, als Jennifer zum Gruppendate am Abend einlädt. Auf einem typisch thailändischen Nachtmarkt trifft sie Mike, Julian, Kaan, Gianluca, David, Fynn und Adrian, um sich mit ihnen gegrillte Heuschrecken zu teilen und ihnen ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Sie interessiert, was die Kandidaten davon halten, dass sie Mutter eines knapp einjährigen Sohnes ist. Der 38-jährige Julian ergreift bei diesem Thema die Initiative, weil er sich dank seiner Erfahrung mit Kindern bei der 27-Jährigen gute Chancen ausrechnet. Da seine Ex-Partnerin ein Kind hatte, sieht sich Julian sogar in der Position, Jenny Erziehungstipps zu geben. Das kommt bei ihr jedoch weniger gut an. Adrian dagegen muss zugeben, dass er gerne auf Partys unterwegs ist. Ob das zu der alleinerziehenden Mutter passt? Darüber macht er sich später in der Villa Gedanken: „Die ist viel weiter als ich.“