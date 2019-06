Bürgerseen in Kirchheim unter Teck Krokodile gesichtet – Seen bleiben vorerst gesperrt

Eine Spaziergängerin will am späten Dienstagabend an den Bürgerseen in Kirchheim/Teck drei kleinere Krokodile gesehen haben. Gefunden wurden diese bisher nicht – die Seen bleiben aber vorerst gesperrt.