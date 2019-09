2 Gerda Lewis und Keno Rüst bei der Eröffnung des Oktoberfests 2019 Foto: Wolfgang Breiteneicher/Schneider Press

Gemeinsam mit "Bachelorette"-Finalist Keno hat sich Gerda Lewis top gestylt und höchst verliebt auf dem Oktoberfest in München gezeigt.

Das Who's Who der deutschen Promiwelt findet sich derzeit auf der Münchner Theresienwiese ein, wo seit Samstag das Oktoberfest in vollem Gange ist. So auch die diesjährige "Bachelorette" Gerda Lewis (26), die mit ihrem Keno Rüst das Weinzelt beehrte. Dort hatte Benedikt Daller des gleichnamigen Trachtenhauses zur "Daller Tracht InStars Wiesn" geladen.

Erleben Sie Gerda Lewis auf der Suche nach Mr. Right: Staffel fünf von "Die Bachelorette" können Sie sich hier ansehen

Bestens gelaunt ließ sich das "Bachelorette"-Pärchen dort die Wiesnleckereien schmecken und demonstrierte seine Liebe mit einem innigen Kuss. Über zwei Monate mussten Gerda und Keno ihre Liebe geheim halten, ehe das Finale der jüngsten "Bachelorette"-Staffel ausgestrahlt und damit verraten wurde, wer am Ende ihr Herz erobern konnte. Seither werden die beiden dementsprechend auch nicht müde, ihre glückliche Zweisamkeit in der Öffentlichkeit zu demonstrieren.