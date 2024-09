Seit dem 26. August sucht Stella Stegmann aus München ihre große Liebe und verteilt dafür wöchentlich Rosen in der Datingshow „Die Bachelorette“ beim Streamingdienst RTL+. Dabei hat sie in diesem Jahr auch einige Neuerungen in das Format gebracht: Die bisexuelle 27-Jährige ist die erste „Bachelorette“, die in dieser Show sowohl Männer als auch Frauen datet.

In der vergangenen Woche fand die erste Nacht der Rosen statt. Wer leer ausging, blieb allerdings noch bis zur aktuellen Folge vom Montagabend offen. Nun steht fest, welche drei Kandidaten die Bachelorette nicht von sich überzeugen konnten und deshalb die Sendung verlassen mussten. Auf einige der übrig gebliebenen Kandidaten wartete ein Gruppendate – auf andere ein ehrliches und zugleich unangenehmes Gespräch. Wer musste „Die Bachelorette“ bereits verlassen? Was ist in der aktuellen Folge passiert? Und welche Kandidaten kämpfen derzeit noch um das Herz der Influencerin?

Bachelorette 2024: Wer ist raus? (Folge 4)

Die dritte Folge vom 2. September endete mit einem Cliffhanger: Luna, Aaron, Bennett sowie Fabian warteten in der ersten Nacht der Rosen darauf, wem Bachelorette Stella die letzte Blume übergeben würde. In der vierten Folge, die am 9. September auf RTL+ veröffentlicht wurde, haben die Zuschauer nun erfahren, dass Luna die glückliche Kandidatin ist, die noch um das Herz der gebürtigen Frankfurterin kämpfen darf. Aaron, Bennett und Fabian hingegen mussten die Sendung verlassen.

Bachelorette 2024: Was passierte in der aktuellen Folge? (Folge 4)

In der vierten Episode der elften Staffel gab es für die Kandidaten einige Überraschungen. Die Folge begann direkt mit der Auflösung der ersten Nacht der Rosen, bei der Stella die letzte Blume an Kandidatin Luna überreichte. Damit endete für die drei Männer der Kampf um Stellas Herz.

Ein besonderes Highlight der Folge war eine mysteriöse Kiste, die von Ferry geöffnet wurde. Darin befand sich eine Einladung zu einem Gruppendate. Stella durfte die Teilnehmer dieses Dates auswählen und Ferry bekam die Chance, seine Mitstreiter besser kennenzulernen sowie die Bachelorette von sich zu überzeugen.

Beim Gruppendate, einem gemeinsamen Wakeboarden, zeigte sich, dass nicht jeder Kandidat gleich gut abschneidet. Während Smith, Emma und Aysun überzeugten, kämpfte Devin Dayan ziemlich mit den Anforderungen des Sports. Stella kann sich trotz der Schwierigkeiten beim Wakeboarden vorstellen, mit Devin eine Familie zu gründen, was ein wichtiges Gesprächsthema ist. Ferry hingegen hatte Schwierigkeiten, Stella im Einzelgespräch zu beeindrucken. Denn sie findet seine langsame Art des Sprechens wenig ansprechend und es stellte sich heraus, dass er keine Erfahrung mit Männern hat. Während des Dates zeigte Ferry aber auch Interesse an Kandidatin Emma.

Besondere Spannung kam auf, als Stella Max und Markus zu einem Sex-Talk in ihre Villa einlud. In einem Spiel mussten die beiden Männer unter anderem ihre Offenheit gegenüber Sexspielzeug und Dirtytalk offenlegen. Hier zeigte sich, dass Stella offenbar eine sehr direkte Art hat. Einige ihrer Fragen wurden dabei von RTL+ zensiert. Die Kandidaten schienen überrascht und beschämt über die Fragen und die zensierten Aussagen.

Die Folge endete damit, dass Stella noch entscheiden muss, welcher der beiden Männer – Max oder Markus – die Show verlassen wird. Während die beiden noch um ihren Platz in der Show kämpfen, bleibt abzuwarten, wie sich die nächsten Folgen entwickeln.

Bachelorette 2024: Wer ist schon raus?

Diese Kandidaten haben keine Rose von „Bachelorette“ Stella erhalten und sind somit ausgeschieden:

Folge 1: Lukasz (29) aus Osterholz-Scharmbeck und Brian (24) aus Saint-Raphaël (Frankreich)

Folge 2: Peter (36) aus Erding

Folge 3: Niemand musste die Show verlassen

Folge 4: Aaron (31) aus Berlin, Bennett (27) und Fabian (33) aus Dortmund

Bachelorette 2024: Welche Kandidaten wollen Stellas Herz erobern?

Insgesamt 15 Männer und fünf Frauen kämpfen in dieser Staffel um die Gunst von „Bachelorette“ Stella. Unter den Männern sind:

Aaron (31), Sozialarbeiter aus Berlin

Bennett (27), Soldat aus Dortmund

Brian (24), Zeitsoldat und Unternehmer aus Saint-Raphaël (Frankreich)

Devin (28), Sales Manager aus Stadthagen

Ferry (29), Rapper aus Hamburg

Erik (30), Sales & Marketing Manager aus Berlin

Fabian (33), Standortleiter aus Dortmund

Jan (34), Feuerwehrmann aus Hamburg

Lukasz (29), Maschinentechniker aus Osterholz-Scharmbeck

Markus (32), Fitness-Unternehmer aus Süßen

Martin (35), Fitness-Unternehmer aus Mering

Max (33), Kaufmann im Groß- und Außenhandel aus Kröning

Musty (30), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Hannover

Peter (36), Softwareentwickler aus Erding

Smith (23), Lokführer aus Stuttgart

Ab der zweiten Folge sind diese fünf Frauen dazugestoßen:

Akosua (21), Zahnarzthelferin aus Hamburg

Aysun (24), Rettungssanitäterin & Barkeeperin aus Mannheim

Emma (21), Servicemitarbeiterin aus Hamburg

Leila (27), Sozialarbeiterin & Ernährungsberaterin aus Hamburg

Luna (33), Unternehmerin & Content Creatorin aus Wien

Bachelorette 2024: Wann laufen die Folgen bei RTL+?

Seit mehr als zehn Jahren schickt RTL die „Bachelorette“ auf die Suche nach der Liebe. In diesem Jahr ist die Datingshow erstmals nicht mehr im Free-TV, sondern nur noch auf dem Streaming-Portal RTL+ zu sehen.

Die zwölf Folgen werden in einem wöchentlichen Rhythmus immer direkt um Mitternacht veröffentlicht - allerdings nicht wie bisher jeden Mittwoch, sondern nun immer montags. Zum Auftakt gab es eine Doppelfolge, die zusätzlich im Nachtprogramm im Free-TV zu sehen war.

Eine Übersicht der Sendetermine ist folgende:

Folge 1: Montag, 26.08.2024

Folge 2: Montag, 26.08.2024

Folge 3: Montag, 02.09.2024

Folge 4: Montag, 09.09.2024

Folge 5: Montag, 16.09.2024

Folge 6: Montag, 23.09.2024

Folge 7: Montag, 30.09.2024

Folge 8: Montag, 07.10.2024

Folge 9: Montag, 14.10.2024

Folge 10: Montag, 21.10.2024

Folge 11: Montag, 28.10.2024

Folge 12: Montag, 04.11.2024

Und noch etwas ist anders: In den vorherigen Staffeln mussten die Kandidaten nacheinander ein Schaulaufen vor der Bachelorette auf dem roten Teppich veranstalten - das meist umständlich und manchmal unfreiwillig komisch war oder aus gequältem Smalltalk bestand. Die kurzen Kennlernmomente werden in diesem Jahr deshalb etwas abwechslungsreicher gestaltet. Mal reisen die Kandidaten mit dem Jetski an, mal mit dem Quad. Mal gibt es erste Gespräche bei Kaffee und Kuchen, dann im traditionellen Tuktuk.

Bachelorette 2024: Wer ist Stella Stegmann?

Die 27-Jährige ist in Frankfurt am Main geboren, lebt aber mittlerweile in München. Als Model und Content Creatorin teilt sie auf ihrem Instagram-Account „stella_tiana“ alle möglichen Einblicke aus ihrem Alltag, wie Reisen, professionelle Fotoshootings oder „Realtalk“-Videos.

Stella Stegmann ist die die neue „Bachelorette“ bei RTL. Foto: dpa/Federico Gambarini

Sie ist die erste pansexuelle „Bachelorette“, aber auch schon vorher im Fernsehen zu sehen gewesen: 2023 war sie die erste Kandidatin der deutschen Version von „Too Hot To Handle“ auf Netflix.

Bachelorette 2024: Wo wird die diesjährige Staffel gedreht?

2024 findet die Dating-Show zum dritten Mal in Thailand statt. Die Staffeln von Maxime, Melissa, Gerda und Nadine wurden in Griechenland beziehungsweise auf griechischen Inseln gedreht.