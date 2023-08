An welchem Ort die 10. Staffel von „Die Bachelorette“ gedreht wurde, verraten wir im Artikel.

Das Format „Die Bachelorette“ verspricht neben einzigartigen Dates auch wundervolle Strände, Städte und Co. An welchem Ort die Traumstrände der Jubiläumsstaffel liegen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Hier wurde für „Die Bachelorette“ gedreht

Wie auch im letzten Jahr geht es in der Jubiläumsstaffel nach Asien. Die 10. Staffel von „Die Bachelorette“ wurde in Thailand in der Nähe von Phuket gedreht.

Ehemalige Drehorte von „Die Bachelorette“

Alle Staffeln hatten bisher eine traumhafte Kulisse zu bieten. Hier wurden die Staffeln 1 bis 9 gedreht:

Staffel 1: Côte d’Azur in Frankreich

Staffel 2: Portugal

Staffel 3: Portugal

Staffel 4: Marbella in Spanien

Staffel 5: Korfu in Griechenland

Staffel 6: Griechenland

Staffel 7: Kreta in Griechenland

Staffel 8: Kefalonia in Griechenland

Staffel 9: Thailand

Übertragung: Wo kann man „Die Bachelorette“ anschauen?

Sie können die 10. Staffel von „Die Bachelorette“ sowohl im TV als auch online anschauen. Wer ein Abo bei RTL+ besitzt, kann die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung streamen. Bisher wurden bereits drei Folgen ausgestrahlt. Alle Folgen laufen um 20:15 Uhr auf RTL:

Folge 4: 02. August 2023 (ab 26. Juli 2023 auf RTL+)

Folge 5: 09. August 2023 (ab 02. August 2023 auf RTL+)

Folge 6: 16. August 2023 (ab 09. August 2023 auf RTL+)

Folge 7: 23. August 2023 (ab 16. August 2023 auf RTL+)

Folge 8: 30. August 2023 (ab 23. August 2023 auf RTL+)

Wer ist die diesjährige Bachelorette?

In der Jubiläumsstaffel übernimmt die gebürtige Straubingerin Jennifer Saro die Rolle der Bachelorette. Die 27-Jährige arbeitet als Content-Creatorin, wohnt in Berlin und hat einen einjährigen Sohn. Nach 5 Jahren als Single möchte sich Jenny endlich wieder verlieben.