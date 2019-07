1 Vorjahressieger Alexander Hindersmann möchte um das Herz der diesjährigen "Bachelorette" Gerda Lewis kämpfen Foto: [M] TVNOW/Arya Shirazi/imago images/Gartner

Bekanntes Gesicht bei "Die Bachelorette": Vorjahressieger Alexander Hindersmann ist wieder dabei. Ging seine Beziehung mit Nadine Klein in die Brüche, will er dieses Jahr bei Gerda Lewis landen.

Das gab es in der TV-Geschichte von "Die Bachelorette" noch nie: Alexander Hindersmann (30) kehrt in der aktuellen Staffel als Kandidat in die Männervilla zurück. Gemeinsam mit 20 weiteren Liebessuchenden will er um die Gunst der diesjährigen Junggesellin, Gerda Lewis (26), buhlen.

Ein zweiter Versuch

2018 konnte Hindersmann mit seinem Charme schon einmal punkten. In der Vorjahres-Staffel gewann er das Herz von "Bachelorette" Nadine Klein (33) für sich und ging mit ihr anschließend eine Beziehung ein. Lange hielt diese allerdings nicht. Im November 2018 trennte sich das Paar wieder. Die Gründe dafür machte es nicht öffentlich.

Ob es für Hindersmann im zweiten Anlauf besser laufen wird? Begeistert scheinen seine Mitstreiter über seinen überraschenden Nachrücker-Auftritt in Griechenland jedenfalls nicht zu sein, wie erste Bewegtbilder auf "rtl.de" zeigen. Die ganze, erste Folge von "Die Bachelorette" zeigt der Sender am Mittwoch, 17. Juli, ab 20:15 Uhr.