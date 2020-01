1 Sebastian Pannek und Angelina Heger zusammen in Berlin Foto: imago images / Future Image

Angelina Heger freut sich auf Nachwuchs und lässt ihre Fans daran teilhaben. Die 27-Jährige präsentiert einmal mehr ihren Babybauch auf Instagram.

Angelina Heger (27) lässt ihre Fans auch weiterhin an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Die 27-Jährige postete ein Spiegel-Selfie, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Freund Sebastian Pannek (33) posiert. Der Reality-TV-Star zeigt sich auf dem Bild in einem hautengen grauen Kleid. Deutlich zu erkennen ist der Babybauch, auf den Pannek seine Hände gelegt hat. Dass die Follower so begeistert auf das Bild reagieren, freut die werdende Mutter, die sich für die "lieben Kommentare" bedankt. Sie sei im sechsten Monat, erklärte sie zudem auf die Frage eines Fans.

Im Dezember hatte Heger verkündet, dass sie zusammen mit Pannek ein Kind erwartet. Nach wochenlangen Gerüchten hatten die beiden ihre Liebe Anfang Juli 2019 offiziell bestätigt. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten die "Bachelor"-Teilnehmerin von 2014 und der "Bachelor" von 2017 dann kurze Zeit später auf der Fashion Week Berlin.