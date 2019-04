1 Marcel Sabitzer und Katja Kühne auf der Weihnachtsfeier des RB Leipzig Foto: imago/Picture Point LE

Das gemeinsame Kind von "Bachelor"-Gewinnerin Katja Kühne und Fußballprofi Marcel Sabitzer ist da, wie der stolze Papa bei Instagram erklärt.

"Bachelor"-Gewinnerin Katja Kühne (33) und Fußballprofi Marcel Sabitzer (25) sind am Donnerstag Eltern einer gesunden Tochter geworden. Das teilte der Spieler von RB Leipzig stolz bei Instagram mit und postete ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem die Kleine in den Armen ihrer Mutter zu sehen ist.

"Unsere Mary Lou" ist am Donnerstagmorgen zur Welt gekommen, wie Sabitzer verrät. Beide seien "mega stolz" und "überglücklich". Der Fußballer ergriff zudem die Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, wie sehr er in die "Bachelor"-Teilnehmerin verliebt ist. Er bezeichnete sie nicht nur als seine "Liebe des Lebens", sondern dankte ihr auch für ihre Stärke in den vergangenen Monaten. "Ich liebe dich für immer."