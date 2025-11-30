Bachelor-Paar: Dominik Stuckmann und Anna Rossow sprechen über ihre Hochzeitspläne

Beim "Bachelor"-Pärchen Dominik Stuckmann und Anna Rossow läuten bald die Hochzeitsglocken. Sie verraten Details über ihre Hochzeitspläne und sprechen über den Antrag in Mauritius.
Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) sprechen über ihre Hochzeitspläne. Im Gespräch mit RTL verrieten sie, dass sie ihre Hochzeit nicht lange hinauszögern wollen. "Wir können uns sehr gut vorstellen, bereits nächstes Jahr in einem kleinen Rahmen standesamtlich zu heiraten. Wir wollen nicht ewig darauf warten, sondern schnell uns das Jawort zu sagen und uns den Ring zu geben." Für 2027 ist eine größere Hochzeit geplant.