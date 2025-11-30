Bachelor-Paar: Dominik Stuckmann und Anna Rossow sprechen über ihre Hochzeitspläne

Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) sprechen über ihre Hochzeitspläne. Im Gespräch mit RTL verrieten sie, dass sie ihre Hochzeit nicht lange hinauszögern wollen. "Wir können uns sehr gut vorstellen, bereits nächstes Jahr in einem kleinen Rahmen standesamtlich zu heiraten. Wir wollen nicht ewig darauf warten, sondern schnell uns das Jawort zu sagen und uns den Ring zu geben." Für 2027 ist eine größere Hochzeit geplant.

Stuckmann und Rossow haben sich noch nicht entschieden, ob die große Hochzeit in Deutschland oder im Ausland stattfinden soll. "Es fühlt sich gerade wirklich an wie so ein kleiner Traum. Daher haben wir uns über die Traumhochzeit noch keine großen Gedanken gemacht. Und mit Fragen wie dem Ort, der Größe und möglichen Gästen beschäftigt." Die beiden haben sich vergangenen Donnerstag verlobt. Sie sind damit das erste deutsche "Bachelor"-Paar, das heiraten wird.

In Mauritius machte er den Antrag

Stuckmann ist seit 2022 mit Rossow ein Paar. Der 33-Jährige war damals der Bachelor und überreichte im großen Finale der gebürtigen Hamburgerin die letzte Rose. Im Interview mit "RTL" schwärmt Stuckmann über seine Partnerin. "Ich habe über die vergangenen vier Jahre gemerkt, dass das die Frau ist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Dieser Gedanke hat sich immer mehr bestätigt. Ich bin kein Mann, der nach einem Jahr sagt, dass ich auf die Knie gehe, sondern muss da sehr sicher sein."

Letztes Jahr wollte er schon um Rossows Hand anhalten, spürte aber, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt war. "Mein Ziel war es immer, das erste Date, was Anna und ich hatten, noch mal zu spiegeln. Bei unserem ersten Date wurde Anna unwissend von einem Helikopter abgeholt und an einen einsamen Strand geflogen. Dort hatten wir ein Dinner und haben den Abend dann dort ausklingen lassen." Dominik wollte schon vor ein paar Wochen in Miami den Antrag machen, doch das klappte aus organisatorischen Gründen nicht.

"Ich habe den Ring vier Wochen mit mir herumgetragen und war natürlich auch nervös, dass sie was merkt." In Mauritius hat alles reibungslos funktioniert. "Ich war so nervös, wie bei der letzten Nacht der Rosen damals. Weil es für uns beide auch noch mal das Feeling wie beim Bachelor war. Ich habe dann am Ende zu ihr gesagt: Heute bekommst du nicht die letzte Rose, sondern heute frage ich dich, ob du meine Frau werden willst."