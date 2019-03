1 Andrej Mangold und Jennifer Lange haben sich in der diesjährigen "Bachelor"-Staffel gesucht und gefunden Foto: imago images / Jürgen Schwarz

Schluss mit der Fernbeziehung: Für Andrej Mangold hat "Bachelor"-Gewinnerin Jennifer Lange ihre Sachen gepackt und ist zu ihm nach Bonn gezogen. Einer gemeinsamen Zukunft steht somit nichts mehr im Weg.

Das ging schnell. Das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (25) ist noch kein halbes Jahr zusammen, da wagt es schon den nächsten Schritt. Die beiden legen ihre Haushalte zusammen. Die 25-jährige Zumba-Trainerin verlässt ihre Heimatstadt Bremen und zieht zu ihrem Rosenkavalier nach Bonn.

Dass eine Fernbeziehung für die Liebenden nicht auf Dauer infrage kommt, stellte sich schon Anfang März heraus. Bei "Guten Morgen Deutschland" erzählte der "Bachelor" und ehemalige Profi-Basketballspieler, dass ihre Gefühle echt seien und beide die Einstellung teilen würden, "ganz oder gar nicht".

Sie richten sich gemeinsam ein

Zwar gehe Lange "mit einem weinenden Auge aus Bremen weg", wie sie der "Bild"-Zeitung verriet, sie scheint es sich in ihrer neuen Heimat Bonn jedoch durchaus gemütlich zu machen. Sowohl in ihrer als auch in der Instagram-Story von Mangold tauchen immer wieder Bilder auf, die die beiden beim Möbel aufbauen zeigen. Ihre offenbar neuesten Errungenschaften: ein weißes Sideboard und ein hell beleuchteter, weißer Schminktisch.