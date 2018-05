Bachelor in Paradise bei RTL Weitere Singles stehen fest

Von red 03. Mai 2018 - 20:47 Uhr

Ab Mittwoch werden bei RTL wieder Rosen verteilt. „Bachelor in Paradise“ heißt das neue Dating-Format. Die Singles dürften echten Bachelor-Fans bekannt sein. Wir haben die Bilder der Kandidaten.





Stuttgart - Kurz nach der Trennung von Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen werden bei RTL bald wieder Rosen verteilt. Am 9. Mai startet der Privatsender in eine neue Kuppelrunde mit bekannten Gesichtern. „Bachelor in Paradise“ heißt das Dating-Format, bei dem Singles, die in der Vergangenheit bei „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ teilgenommen haben, aufeinandertreffen und einen potenziellen Partner suchen.

Was das neue vom alten Format unterscheidet: Kein Kandidat ist „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“, jeder verteilt Rosen, jeder kann fliegen. In der einen Woche entscheiden die Männer, in der anderen die Frauen. Wer leer ausgeht, muss gehen. Jede Woche kommen neue Singles dazu.

Einige Kandidaten standen schon von Anfang an fest, inzwischen hat der Sender weitere Singles bekannt gegeben. Welche das sind, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Insgesamt sechs Folgen haben die Kandidaten in Thailand Zeit, ihre große Liebe zu finden. Moderator Florian Ambrosius führt durch die Nächte der Rosen.