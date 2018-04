Bachelor in Paradise bei RTL Neues Format, bekannte Gesichter

Von red 16. April 2018 - 14:16 Uhr

Ab 9. Mai werden bei RTL wieder Rosen verteilt: „Bachelor in Paradise“ heißt das neue Datingformat, bei dem ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen und Bachelor-Kandidaten aufeinandertreffen. Wir haben die Bilder einiger Teilnehmer.





Stuttgart - Kaum ist die achte Staffel der Datingshow „Der Bachelor“ vorbei, startet RTL in eine neue Kuppelrunde. „Bachelor in Paradise“ heißt das neue Format, bei dem Singles, die in der Vergangenheit bei „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ teilgenommen haben, aufeinandertreffen und einen potenziellen Partner suchen.

Was das neue vom alten Format unterscheidet: Kein Kandidat ist „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“, jeder verteilt Rosen, jeder kann fliegen. In der einen Woche entscheiden die Männer, in der anderen die Frauen. Wer leer ausgeht, muss gehen. Langweilig wird es trotzdem nicht: Jede Woche kommen neue Singles dazu.

Insgesamt sechs Folgen haben die Kandidaten in Thailand Zeit, ihre große Liebe zu finden. Los geht es am Mittwoch, 9. Mai 2018. Moderator Florian Ambrosius führt durch die Nächte der Rosen.

