„Bachelor in Paradise“ 2025: Das sind die Kandidaten der 6. Staffel

Nach einer Pause geht „Bachelor in Paradise“ in die 6. Staffel! Diese Reality-Stars suchen den Partner fürs Leben.
Nach einer Sendepause kehrt „Bachelor in Paradise“ 2025 mit frischem Schwung und bekannten Gesichtern zurück. In der 6. Staffel treffen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus Formaten wie „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ aufeinander. Neben Flirts, Drama und Sonnenuntergängen am Pool gibt es auch in diesem Jahr ein Wiedersehen mit Paul Janke, der wie gewohnt als Barkeeper und Liebesberater zur Seite steht.