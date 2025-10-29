„Bachelor in Paradise“ 2025: Das sind die Kandidaten der 6. Staffel

Nach einer Pause geht „Bachelor in Paradise“ in die 6. Staffel! Diese Reality-Stars suchen den Partner fürs Leben.

Nach einer Sendepause kehrt „Bachelor in Paradise“ 2025 mit frischem Schwung und bekannten Gesichtern zurück. In der 6. Staffel treffen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus Formaten wie „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ aufeinander. Neben Flirts, Drama und Sonnenuntergängen am Pool gibt es auch in diesem Jahr ein Wiedersehen mit Paul Janke, der wie gewohnt als Barkeeper und Liebesberater zur Seite steht.

Diese Frauen sind bei „Bachelor in Paradise“ 2025 mit dabei Viktoria aus Sindelfingen (27 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelors“ 2025:

Viktoria lebt nach dem Motto: „Alles passiert aus einem bestimmten Grund.“ Auf eine einsame Insel würde sie eine geliebte Person mitnehmen. Mit ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihrer offenen, sympathischen Art will sie im Paradise punkten.

Foto: RTL / Frank Beer

Judith aus Köln (30 Jahre alt), bekannt aus „Der Bachelor“ 2021 und „Bachelor in Paradise“ 2021:

Judith lebt nach dem Motto: „Too busy to care.“ Auf eine einsame Insel würde sie ihre Lieblingsplaylist, inspirierende Bücher, ein Notizbuch für ihre Gedanken und Hanteln für die Pamela-Reif-Workouts mitnehmen. Im Paradies möchte sie mit ihrer charmanten Art und ihrer spanischen Muttersprache hervorstechen. Was viele nicht wissen: Sie hat große Angst vor Tauben.

Foto: RTL / Frank Beer

Lissy aus Pfullingen (31 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelors“ 2024:

„Go with the flow – das Leben ist immer für mich!“ – dieses Motto beschreibt Lissys Einstellung ziemlich gut. Für den Notfall auf einer einsamen Insel hätte sie Sonnenöl, Sonnenbrille, ein gutes Buch und ihr pädagogisches Herz im Gepäck. In der Villa setzt sie ganz auf Ehrlichkeit, Offenheit und Authentizität. Und noch ein kleines Geheimnis: Lissy hatte noch nie einen One-Night-Stand.

Foto: RTL / Frank Beer

Mimi aus Köln (31 Jahre alt), bekannt aus „My Style Rocks Germany“ 2024, „Splash! Das Promi-Pool-Quiz“ 2024, „Temptation Island VIP“ 2023, „Bachelor in Paradise“ 2022, „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021, „Promi Big Brother“ 2021 und „Der Bachelor“ 2021:

Ihr Lebensmotto: „Lass die Angst vor dem Schlag dich nie daran hindern, das Spiel zu spielen.“ Auf eine einsame Insel würde Mimi ihre Hunde, Rotwein, ihr Handy oder ein Sudoku-Heft mitnehmen. In der Villa punktet sie mit ihrer lockeren und ehrlichen Art, oder, wie sie selbst sagt: „Lasst euch überraschen.“ Und was viele nicht vermuten würden: Michelle findet Tauben ganz schön unheimlich.

Foto: RTL / Frank Beer

Nadia aus Wuppertal (27 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelors“ 2024:

„Was du ausstrahlst, ziehst du an“ – dieses Motto begleitet Nadia durchs Leben. Auf eine einsame Insel würde sie am liebsten ihre bessere Hälfte mitnehmen. In der Villa setzt sie ganz auf ihre Ausstrahlung. Und wer sie kennt, weiß: Nadia glaubt ans Manifestieren – was sie sich vornimmt, klappt meistens auch.

Foto: RTL / Frank Beer

Jessica aus Berlin (28 Jahre alt), bekannt aus „Barbara Salesch“ 2023/2024 und „Die Bachelors“ 2024:

Jessica ist, wie sie selbst sagt, ein Original: „Sei du selbst, alle anderen gibt’s schon.“ Ohne Kaffee läuft bei ihr gar nichts, den würde sie sogar auf eine einsame Insel mitnehmen. In der Villa will sie mit ihren legendären Fischschlappen und ihrem trockenen Humor für Aufsehen sorgen. Doch hinter der taffen Berliner Fassade steckt eine sensible Seite, die man ihr auf den ersten Blick kaum ansieht.

Foto: RTL / Frank Beer

Janine Christin aus Norderstedt (30 Jahre alt), bekannt aus „Take Me Out“ 2017, „Der Bachelor“ 2018 und „Bachelor in Paradise“ 2019:

„Eine Blume vergleicht sich nicht mit anderen. Sie blüht für sich!“ – dieses Motto beschreibt Janine Christins Haltung perfekt. Auf eine einsame Insel würde sie nur das Wichtigste mitnehmen: ihren Sohn und Musik. Nach außen wirkt sie selbstbewusst, doch wenn ihr ein Mann richtig gut gefällt, kann sie überraschend schüchtern werden.

Foto: RTL / Frank Beer

Michelle aus Duisburg (32 Jahre alt), bekannt aus „Take Me Out“ 2017 und „Die Bachelors“ 2025:

Michelle bringt gleich mehrere Lebensmottos mit – von „May all your delulu come trululu“ bis „Work smart statt hard“. Auf eine einsame Insel nimmt sie nur das Nötigste mit: Smartphone, Kissen und saure Zungen. In der Villa setzt sie auf ihren Humor und ihre sexy Ausstrahlung. Geheimnisse? Fehlanzeige. Michelle sagt selbst: „Ich bin ein offenes Buch – fragt mich, und ich antworte!“

Foto: RTL / Frank Beer

Kristina aus Düsseldorf (32 Jahre alt), bekannt aus „Der Bachelor“ 2018:

„Möchtest du jemand Besonderes sein, sei du selbst!“, so beschreibt Kristina ihr Lebensmotto. Auf eine einsame Insel würde sie nur eines mitnehmen: ihren Glauben an die wahre Liebe. Im Paradies möchte sie mit ihrer authentischen und tänzerischen Art auffallen. Was viele nicht wissen: Kristina ist sehr spirituell und studiert aktuell Numerologie. Wenn sie neue Menschen kennenlernt, achtet sie nicht nur auf deren Augen, sondern auch auf das Geburtsdatum.

Foto: RTL / Frank Beer

Viviane (Vivi) aus Verden an der Aller (34 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelors“ 2025:

Für Vivi stehen drei Dinge an erster Stelle: Gesundheit, Frieden und Glück. Auf eine einsame Insel käme für sie nur eine mit: ihre Tochter. In der Villa möchte sie mit ihrem Lachen und ihrer positiven Energy überzeugen. Und eine Sache gibt sie ganz offen zu: Wenn sie nervös wird, muss sie immer aufs Klo – und das nimmt sie mit Humor.

Foto: RTL / Frank Beer

Larissa aus Siegburg (32 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelors“ 2024:

Auf eine einsame Insel würde Larissa am liebsten ihre Freundin Selin mitnehmen – denn sie bringt sie einfach in jeder Lebenslage zum Lachen. In der Villa will sie mit ihrer frechen, humorvollen Art punkten und genau damit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Foto: RTL / Frank Beer

Diese Männer sind bei „Bachelor in Paradise“ 2025 mit dabei

David aus Dubai (35 Jahre alt), bekannt aus „Der Bachelor“ 2023:

Davids Lebensmottos sind klare Worte, die viel über ihn verraten: „You always have to give something up from your past in order to create a new future“ und „Spend time with yourself every day“. Auf eine einsame Insel würde er Musik und ein Notizbuch mit Stift mitnehmen. Im Paradies setzt er auf Ehrlichkeit, Präsenz und Humor: Authentisch, aufmerksam, mit Augenkontakt und der Fähigkeit, auch mal über sich selbst zu lachen. Und was man über ihn vielleicht noch nicht weiß: David war noch nie auf Dating-Apps, ist lipbalm-süchtig und riecht, nach eigenen Angaben, immer gut.

Foto: RTL / Frank Beer

Bennett aus Dortmund (29 Jahre alt), bekannt aus „Temptation Island VIP“ 2022 und „Die Bachelorette“ 2024:

„Manche suchen das Abenteuer – ich bin’s einfach“. Bennetts Lebensmotto lässt keinen Zweifel daran, was man bei ihm bekommt. Auf eine einsame Insel würde er Musik, Weißwein und jemanden mitnehmen, der ihn davon überzeugt, die Insel nie wieder zu verlassen. In der Villa setzt er auf die perfekte Mischung aus Humor, Charme und dem gewissen Blick. Was viele nicht ahnen: Hinter seiner lockeren Art steckt ein Wunsch nach der großen Liebe und einer eigenen Familie – wenn ihm nur nicht immer sein Kopf dazwischenfunken würde.

Foto: RTL / Frank Beer

Ferry aus Berlin (30 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelorette“ 2024:

Ferry lebt nach dem Motto: „YOLO!“ und das merkt man ihm an. Auf eine einsame Insel nimmt er nur das Nötigste mit: sein iPhone mit Internet, ein riesiges Luxus-Zelt und natürlich den Thermomix. Im Paradies will er mit seinen Locken und ein paar fragwürdigen Tattoos Eindruck machen. Und was man vielleicht nicht sofort merkt: Ferry ist ein bisschen aufgedreht, und genau das macht ihn aus.

Foto: RTL / Frank Beer

Jan H. aus Hannover (34 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelorette“ 2022:

„Am Ende bereuen wir immer die Dinge, die wir nicht getan haben“ – nach diesem Motto lebt Jan. Für eine einsame Insel packt er pragmatisch: eine Angel, einen Wasserfilter und eine Hängematte. Im Paradies punktet er nicht laut, sondern aufmerksam. Er hört zu, wenn andere reden, und schaut hin, wenn andere wegsehen. Was viele nicht wissen: Jan ist leidenschaftlicher Weltenbummler und hat bereits über 35 Länder bereist.

Foto: RTL / Frank Beer

Max aus Stuttgart (35 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelorette“ 2021 und „Bachelor in Paradise“ 2022:

„Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter“ – Max lässt sich vom Leben treiben, aber mit Haltung. Auf eine einsame Insel würde er am liebsten jemanden mitnehmen, mit dem er sich gut unterhalten kann. In der Villa setzt er auf klassischen Charme: direkt, ehrlich und mit einem Lächeln. Und was viele nicht sofort sehen: Hinter seiner entspannten Art steckt ein großes Herz.

Foto: RTL / Frank Beer

Markus aus München (34 Jahre alt), bekannt aus „Take Me Out“ 2022, „Die Bachelorette“ 2023 und „Ex on the Beach“ 2024:

„Live your life your way“ – für Markus ist das mehr als nur ein Spruch, sondern ein Lebensprinzip. Auf eine einsame Insel würde er Zettel und Stift, ein gutes Buch und Sonnencreme mitnehmen. Im Paradies setzt er auf Humor, einen intensiven Blick und seine entspannte Art. Privat ist Markus oft ein ziemlich ruhiger Typ.

Foto: RTL / Frank Beer

Devin aus Stadthagen (29 Jahre alt), bekannt aus „Das Supertalent Türkei“ 2010/2014, „Das perfekte Dinner“ 2019 und „Die Bachelorette“ 2024:

„Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren“: Devin lebt nach diesem Grundsatz und scheut keine Herausforderung. Auf eine einsame Insel würde er nur seine Gitarre mitnehmen, denn Musik ist für ihn mehr als ein Hobby. Wer ihn auf den ersten Blick für den ruhigen, zurückhaltenden Typen hält, wird sich im Paradies wundern: Devin will zeigen, dass in ihm mehr steckt: Charme, Romantik und eine flirtfreudige Seite, mit der er die Frauen für sich gewinnen will.

Foto: RTL / Frank Beer

Jan K. aus Hamburg (35 Jahre alt), bekannt aus diversen TV-Auftritten („Großstadtrevier“, „Tatort“, „Pfefferkörner“, „Kinder vom Alstertal“) und „Die Bachelorette“ 2024:

Jan lebt ganz nach dem Motto „Auch wenn du verloren hast, hast du gewonnen! Du weißt nur noch nicht, was der Preis ist“. Auf eine einsame Insel würde er definitiv sein Handy mitnehmen, denn FOMO ist bei ihm real. In der Villa trifft tätowierter Charme auf Humor mit Tiefgang, eine Mischung, die durchaus Wirkung zeigt. Fun Fact: Jan stand schon als Kind vor der Kamera – als Schauspieler und Musical-Darsteller.

Foto: RTL / Frank Beer

Mustafa (Musti) aus Hannover (32 Jahre alt), bekannt aus „Love Island“ 2019, „Temptation Island VIP“ 2020 und „Die Bachelorette“ 2024:

„Aufgedreht, abgedreht, durchgedreht!“ – Mustis Motto sagt alles über seinen energiegeladenen Charakter. Auf eine einsame Insel nimmt er das Nötigste mit: Zahnseide und Handseife. In der Villa setzt er auf eine besondere Kombination: Humor, Kochkünste und ein gutes Händchen für Massage. Und was man definitiv nicht über ihn wusste: Musti wurde einmal fälschlich verhaftet, obwohl er zur angeblichen Tatzeit friedlich geschlafen hat. Chaos findet ihn offenbar ganz von selbst.

Foto: RTL / Frank Beer

Erik aus Berlin (31 Jahre alt), bekannt aus „Die Bachelorette“ 2024:

„Emotion kommt von Motion“ – so geht Erik durchs Leben. Auf eine einsame Insel würde er ganz klar ChatGPT mitnehmen: digitale Unterstützung first. Im Paradies setzt er auf Charme, Charisma und echtes Interesse am Gegenüber. Und was er noch über sich verrät: Während seines Studiums arbeitete Erik im Kundenservice eines Onlineshops für Sextoys, inklusive Telefon-Hotline.

Foto: RTL / Frank Beer

Lukas aus Hamburg (31 Jahre alt), bekannt aus Formaten wie „Die Bachelorette“ 2022, „Kampf der Realitystars“ 2023, „Prominent getrennt“ 2024, „Are You The One – Realitystars in Love“ 2024, „THE 50“ 2025 und „Match My Ex“ 2025:

Für Lukas hat alles seinen Sinn: „Alles passiert aus einem guten Grund.“ Auf eine einsame Insel würde er am liebsten einen seiner besten Freunde mitnehmen – wenn das nicht erlaubt ist, tun’s auch ein paar gute Bücher. Im Paradies verlässt er sich nicht auf Show, sondern auf das, was ihn wirklich ausmacht: seine Art. Und was kaum einer weiß: Als Kind träumte Lukas davon, Sänger zu werden.

Foto: RTL / Frank Beer

Wann startet die 6. Staffel von „Bachelor in Paradise“?

Alle Infos zum Start von „Bachelor in Paradise“ 2025 gibt es hier: „Bachelor in Paradise“ 2025: Wann startet die 6. Staffel?

Wo kann man „Bachelor in Paradise“ schauen?

Die Staffeln 1 bis 4 sowie die 5. Staffel sind mit einem Abonnement auf RTL+ verfügbar. Auch die regulären Ausgaben der Show – ohne Promi-Besetzung – stehen dort zum Streaming bereit.