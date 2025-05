Bachakademie Stuttgart: Förderkreis-Chef Claus Peter Fabian: „Mitgliederzahlen steigen wieder“

1 Claus Peter Fabian ist 1. Vorsitzender des Förderkreises der Internationalen Bachakademie Stuttgart Foto:

An diesem Donnerstag, 29. Mai, feiert der Förderkreis der Internationalen Bachakademie Stuttgart 60, Geburtstag. Mit welchen Zielen? Förderkreis-Lenker Claus Peter Fabian nennt sie.











Auch die in aller Welt aktive Internationale Bachakademie Stuttgart braucht für ihre erfolgreiche Arbeit engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer. An diesem Donnerstag gilt in der Johanneskirche in Stuttgart (am Feuersee) der Beifall allen im Förderkreis der Internationalen Bachakademie Stuttgart Engagierten. Gefeiert wird der 60. Geburtstag des Förderkreises, „gefeiert“, lässt die Internationale Bachakademie Stuttgart wissen, „wird ein dauerhaftes Engagement für die Musik Johann Sebastian Bachs, das bis in die Anfänge der von Helmuth Rilling 1954 gegründeten Gaechinger Cantorey reicht – 25 Jahre bevor die Stiftung Internationale Bachakademie Stuttgart ins Leben gerufen wurde“. Beginn des Festaktes ist um 15 Uhr. Was bedeutet das Jubiläum aus Sicht von Claus-Peter Fabian? Der Jurist ist 1. Vorsitzender des Förderkreises der Internationalen Bachakademie Stuttgart.