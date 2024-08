Babys mit Herzfehler im Olgahospital: Tildas halbes Herz

1 Tilda schläft in ihrem Klinikbett. Nur eine Kammer ihres Herzens ist funktionstüchtig, dank mehrere Operationen schlägt es aber nun kräftig. Foto: Tobias Grosser/Klinikum Stuttgart

Fast jedes hundertste Kind kommt mit einem Herzfehler zur Welt. An hoch spezialisierten Zentren wie dem Stuttgarter Olgahospital sorgen die Ärzte dafür, dass ihre kleinen Patienten gute Chancen auf ein nahezu normales Leben haben.











Tilda schläft, eingekuschelt in ihrem Babydeckchen. In dem Kinderbett der Klinik wirkt das fünf Monate alte Mädchen noch zarter, als es ohnehin ist. Am Gitterrost klemmt ein Dino aus Hartgummi – ein Geschenk des Bruders. „Für Tilda mit dem halben Herz“, hat der Fünfjährige zu seiner Mutter Franziska beim Abschied gesagt. Der große Dino solle auf seine kleine Schwester aufpassen, wenn sie jetzt doch so lange im Krankenhaus sein muss.