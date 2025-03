Babypause für Nick Cannon: Nach dem zwölften Kind ist vorerst Schluss

Der Komiker und Schauspieler Nick Cannon (44) ist ein vielbeschäftigter Mann - nicht nur wegen seines Berufs, sondern auch wegen der Familie. In den vergangenen Jahren ist er mit sechs unterschiedlichen Frauen Vater von insgesamt zwölf Kindern geworden. Auch wenn seine Kommentare vermuten ließen, dass noch nicht Schluss sein dürfte, erklärt Cannon jetzt, dass er in Sachen Nachwuchs zunächst eine Pause einlegen möchte.

Erst kürzlich hatte der Komiker in einem Podcast angedeutet, dass er sich vorstellen könne, wieder Vater zu werden. Das ist zwar weiterhin der Fall, vorerst sei aber kein weiteres Baby geplant, wie er im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erklärt.

Lesen Sie auch

Keine Babys mehr für Nick Cannon?

"Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ehrlich", erzählt Cannon nach weiteren Kindern gefragt. Er habe gerade mit allem "so viel Spaß", so wie es um sein Bankkonto stehe, wolle er aber erst einmal eine Pause machen. "Ich bin nicht dagegen", weitere Kinder zu bekommen, sagt er grundsätzlich. Wer wisse schon, wie alles in drei oder fünf Jahren aussehe. 2023 hatte er gescherzt, vermutlich um die 200.000 US-Dollar pro Jahr für Besuche im Disneyland auszugeben.

Der Komiker erklärt jetzt, dass er sich an einem Punkt gesagt habe: "Nein, ich bin damit durch." Später habe Cannon sich aber dann doch gedacht: "Wer bin ich, dass ich das sagen kann?" Er liebe seine Kids und sein Leben, "und wenn es weiterhin in diese Richtung gehen könnte, in die es geht, warum nicht?" Dabei habe er sich in jüngeren Jahren gar nicht vorgestellt, so oft Vater zu werden.

Cannon teilt sich mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (56) die Zwillinge Moroccan und Monroe. Seine beiden Söhne Golden Sagon und Rise Messiah sowie seine Tochter Powerful Queen brachte das Model Brittany Bell (37) zur Welt. Mit der DJane Abby De La Rosa besitzt der Moderator die Zwillinge Zion und Zillion sowie Tochter Beautiful Zeppelin. "Selling Sunset"-Star Bre Tiesi (33) und Cannon verbindet ihr Sohn Legendary Love. Mit dem Model LaNisha Cole (42) bekam er Tochter Onyx Ice. Seine ehemalige Freundin Alyssa Scott schenkte ihm Tochter Halo Marie und Sohn Zen, der im Alter von fünf Monaten an einem Hirntumor starb.