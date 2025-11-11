Babypause bei GZSZ: Anne Menden hatte schon ihren letzten Drehtag

Es könnte keinen schöneren Grund dafür geben, warum die Fans vorübergehend Anne Menden nicht mehr bei "GZSZ" zu Gesicht bekommen werden. Die Schauspielerin ist ab sofort in der Babypause.
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ohne Anne Menden (40)? Für viele Fans ist das wohl nur schwer vorstellbar. Trotzdem müssen sie vorübergehend auf die Schauspielerin verzichten. Menden, die die Emily spielt, hat sich am vergangenen Freitag in die Babypause verabschiedet, wie RTL mitteilt. Am 7. November hatte sie ihren vorerst letzten Drehtag bei "GZSZ". Direkt müssen Fans aber noch nicht Abschied nehmen, denn laut Sender wird die 40-Jährige in ihrer Rolle noch bis Anfang 2026 zu sehen sein.