Babypause bei GZSZ: Anne Menden hatte schon ihren letzten Drehtag

Es könnte keinen schöneren Grund dafür geben, warum die Fans vorübergehend Anne Menden nicht mehr bei "GZSZ" zu Gesicht bekommen werden. Die Schauspielerin ist ab sofort in der Babypause.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ohne Anne Menden (40)? Für viele Fans ist das wohl nur schwer vorstellbar. Trotzdem müssen sie vorübergehend auf die Schauspielerin verzichten. Menden, die die Emily spielt, hat sich am vergangenen Freitag in die Babypause verabschiedet, wie RTL mitteilt. Am 7. November hatte sie ihren vorerst letzten Drehtag bei "GZSZ". Direkt müssen Fans aber noch nicht Abschied nehmen, denn laut Sender wird die 40-Jährige in ihrer Rolle noch bis Anfang 2026 zu sehen sein.

Kein einfacher Abschied für Anne Menden Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Anne Menden zum Cast, daher ist der Start in dieses neue Kapitel ihres Lebens auch kein einfacher. "Der Abschied war auf jeden Fall sehr emotional. Tränen im Studio und mal nicht als Emily", sagt sie RTL. "Es ist das erste Mal, dass ich wirklich für längere Zeit nicht am Set sein werde. Mein erster Drehtag war mit 18 - seitdem war ich eigentlich täglich dort." Bis auf kürzere Urlaube sei sie "stets mittendrin" gewesen und daher werde es nun sicherlich ungewohnt, nicht täglich zur Arbeit zu fahren, jedoch könnte der Grund dafür "natürlich schöner nicht sein".

Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek hatten Anfang September verkündet, dass sie ein Kind erwarten. In einem Videoclip vom Strand war bei Instagram der Babybauch der Schauspielerin zu sehen. "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert - unser größtes Wunder beginnt", teilten sie dazu mit.

Weihnachtsfilme auf dem Sofa statt Chaos

Jetzt werde Anne Menden bestimmt ihren "liebenswert-chaotischen Alltag" vermissen, sagt sie. Wenigstens muss sie vorübergehend nicht mehr "sehr früh aufstehen, wenn um 6:45 Uhr Maske ist". Stattdessen locken "Kamin, Sofa, kuschelige Decke, Weihnachtsfilme und Snacks". Menden will es "ruhig angehen lassen und jeden Tag schauen, was mir und dem Baby guttut". Ihr Verlobter und die beiden Familien des Paares seien eng an ihrer Seite.

Konkrete Pläne für ihre Rückkehr zu "GZSZ" gibt es offenbar noch nicht. "Wann und wie - das wird sich zeigen", sagt Menden. Allzu lange müssen Fans der täglichen Serie wohl aber nicht auf sie verzichten. Die Schauspielerin ist sich sicher:"2026 bin ich als Emily zurück!"

Die Serie ist in der Regel montags bis freitags ab 19:40 Uhr bei RTL zu sehen - und auf Abruf eine Woche vorab auf dem Streamingdienst RTL+.