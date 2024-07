Babyparty: Hailey Bieber feiert in der Trendfarbe Butter Yellow

1 Justin Bieber kann es wohl kaum erwarten: Seine Frau Hailey Bieber wird bald zum ersten Mal Mutter. Foto: imago/ABACAPRESS / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Hailey Bieber wäre keine Mode-Ikone, wenn sie ihre Babyparty nicht in einer absoluten Trendfarbe feiern würde: Dass sie bald zum ersten Mal Mutter wird, zelebrierte die Ehefrau von Justin Bieber in angesagtem Butter Yellow.











Hailey Bieber (27) wird bald zum ersten Mal Mutter. Was in diesem Kontext nicht fehlen darf, ist eine angemessene Babyparty. Diese fand offenbar am Dienstag (30. Juli) statt, denn die werdende Mama teilte auf ihrem Instagram-Profil einige Impressionen von ihrem Outfit, das sie dafür gewählt hatte. Mit ihrem Look wird die Ehefrau von Justin Bieber (30) ihrem Ruf als Mode-Ikone gerecht: Sie wählte für ihr gesamtes Styling die angesagte Farbe Butter Yellow - und behält somit auch noch Stillschweigen über das Geschlecht des Babys.