Babynamen verraten: Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind wieder Eltern geworden

Baby-News aus dem Großherzogtum Luxemburg: Prinzessin Alexandra und ihr Ehemann Nicolas Bagory sind erneut Eltern geworden. Der Name des Jungen ist bereits bekannt.
Prinzessin Alexandra (34) und ihr Ehemann Nicolas Bagory (36) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das gab das Großherzogtum Luxemburg in einer Instagram-Story bekannt. Demnach heißt ihr Sohn Hélie und kam am vergangenen Freitag, dem 17. Oktober, zur Welt. Tochter Victoire sei überglücklich, einen kleinen Bruder bekommen zu haben, hieß es auch in einer Pressemitteilung, wie unter anderem "RTL Today" berichtete.