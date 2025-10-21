Babynamen verraten: Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind wieder Eltern geworden

Baby-News aus dem Großherzogtum Luxemburg: Prinzessin Alexandra und ihr Ehemann Nicolas Bagory sind erneut Eltern geworden. Der Name des Jungen ist bereits bekannt.

Prinzessin Alexandra (34) und ihr Ehemann Nicolas Bagory (36) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das gab das Großherzogtum Luxemburg in einer Instagram-Story bekannt. Demnach heißt ihr Sohn Hélie und kam am vergangenen Freitag, dem 17. Oktober, zur Welt. Tochter Victoire sei überglücklich, einen kleinen Bruder bekommen zu haben, hieß es auch in einer Pressemitteilung, wie unter anderem "RTL Today" berichtete.

"Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sind Eltern einer Tochter, Victoire, geboren am 14. Mai 2024, und eines Sohnes, Hélie, geboren am 17. Oktober 2025", ist nun auf der Webseite von Prinzessin Alexandra zu lesen. Die 34-Jährige hatte in der Schwangerschaft noch an einem wichtigen Ereignis teilgenommen: Anfang Oktober hatte ihr Vater, Luxemburgs Großherzog Henri (70) nach fast 25 Jahren die Krone an seinen ältesten Sohn, Erbgroßherzog Guillaume (43), abgetreten. Bei einer feierlichen Zeremonie unterzeichnete Henri zunächst im Palast die Abdankungsurkunde, ehe Sohn Guillaume seinen Amtseid schwor. Zum Thronwechsel kamen auch zahlreiche Royals aus den Nachbarstaaten.

Verkündung der Schwangerschaft im Mai

Die frohe Botschaft über die Schwangerschaft verkündete das Großherzogtum im Mai über den offiziellen Instagram-Account. "Ihre Königlichen Hoheiten Großherzog und Großherzogin freuen sich, bekannt zu geben, dass Prinzessin Alexandra und Herr Nicolas Bagory ihr zweites Kind erwarten", hieß es in der offiziellen Mitteilung. Die Geburt sei für den Herbst geplant. "Großherzog, Großherzogin und Mitglieder beider Familien schließen sich der Freude ihrer Kinder an."

Fünf Monate nach ihrer Verlobung im November 2022 gaben sich die Prinzessin und Bagory am 22. April 2023 im Rathaus der Stadt Luxemburg das standesamtliche Jawort. Groß gefeiert wurde auch: Am 29. April heiratete das Paar vor größerem Publikum im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas.