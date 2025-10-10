Die 20 beliebtesten Babynamen in Baden-Württemberg
Das sind die beliebtesten Babynamen im Ländle. Foto: Yury Nikolaev / shutterstock.com

Namensforscher Knud Bielefeld hat die Liste der am meisten verbreiteten Vornamen für Babys im letzten Jahr veröffentlicht. Welche Namen für Jungs und Mädchen sind in BW aktuell besonders beliebt?

Emma oder Lea, Noah oder Elias: Die Frage nach dem Namen für das eigene Kind kann bei Eltern für einiges an Kopfzerbrechen sorgen. Für manche dienen Listen beliebter Namen als Inspiration. Andere wollen mit einer kurzen Recherche vermeiden, dass das eigene Kind zum Beispiel eines Tages mit zahlreichen Namensvettern in der gleichen Klasse sitzt. Namensforscher Knud Bielefeld gibt anhand von Daten von Standesämtern und Geburtskliniken jährlich eine Liste mit den beliebtesten Vornamen für Babys heraus. Hier gibt es die Top-Listen für Mädchen und Jungs in Baden-Württemberg 2024 im Überblick.

 

Vornamen für Mädchen in Baden-Württemberg: Top 20

In ganz Deutschland waren die beliebtesten Babynamen für Mädchen 2024: Emilia, Sophia, Emma, Hannah, Mia, Lina, Ella, Lia, Leni, Mila, Ida, Clara, Mathilda, Frieda, Marie, Malia, Leonie, Lilly, Lea und Maja. Die Favoriten in Baden-Württemberg unterschieden sich leicht vom bundesweiten Ranking hinsichtlich der Namen und Platzierungen. Hier gibt es die Top 20 Vornamen für Mädchen im letzten Jahr als Liste:

  1. Emma
  2. Sophia
  3. Emilia
  4. Lina
  5. Hannah
  6. Mia
  7. Marie
  8. Mila
  9. Ella
  10. Clara
  11. Lia
  12. Lilly
  13. Lea
  14. Leni
  15. Maja
  16. Leonie
  17. Malia
  18. Amelie
  19. Emily
  20. Ida

Vornamen für Jungs: Die beliebtesten Babynamen in BW

Bei den Jungs waren in Deutschland im letzten Jahr vor allem die folgenden Namen verbreitet: Noah, Matteo, Elias, Luca, Leon, Theo, Finn, Paul, Emil, Henry, Liam, Louis, Leo, Felix, Ben, Levi, Mohammed, Anton, Oskar und Lukas. Auch in Baden-Württemberg standen 2024 „Noah“ und „Matteo“ auf den ersten beiden Plätzen. Bei den weiteren Platzierungen kam es in BW jedoch zu leichten Abweichungen:

  1. Noah
  2. Matteo
  3. Luca
  4. Elias
  5. Theo
  6. Leon
  7. Louis
  8. Ben
  9. Levi
  10. Paul
  11. Finn
  12. Emil
  13. Jona
  14. Liam
  15. Leo
  16. Henry
  17. Lukas
  18. David
  19. Samuel
  20. Felix
 