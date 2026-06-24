Babyleiche identifiziert: Totes Baby in Renningen – Mutter jetzt im Visier der Ermittler

Nach Tagen der Ungewissheit ist nun klar: Das tot aufgefundene Baby ist der vermisste drei Monate alte Junge aus Renningen. Und es gibt einen schrecklichen Verdacht.

Nach Tagen der Ungewissheit herrscht nun traurige Gewissheit: Bei dem am Freitag aufgefundenen toten Säugling handelt es sich um den als vermisst gemeldeten drei Monate alten Jungen aus Renningen. Über einen DNA-Abgleich wurde die aufgefundene Leiche zwischenzeitlich zweifelsfrei als das vermisst gemeldete Baby identifiziert. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings gefunden werden. Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Embed code Embed code Bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde die Ermittlungsgruppe „Wagen“ eingerichtet, die aktuell aus 13 Personen besteht.

Die Eltern hatten das Kind am Donnerstag laut der Polizei gegen 23.30 Uhr als vermisst gemeldet. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion, bei der zahlreiche Hilfsorganisationen beteiligt waren.

Über einen DNA-Abgleich wurde die aufgefundene Leiche zwischenzeitlich zweifelsfrei als das vermisst gemeldete Baby identifiziert. Die 32-jährige Mutter des Kindes steht laut der Polizei nun im Verdacht, das tote Baby mutmaßlich selbst im Bereich des Rankbachs am Ortsrand von Renningen abgelegt zu haben.

Weiterhin unklar sind jedoch die Umstände, unter denen der drei Monate alte Junge zu Tode kam. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.