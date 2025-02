Babyglück bei Model: Fiona Erdmann: Ihr drittes Kind ist auf der Welt

"Er ist gesund und putzmunter": Ex-"GNTM"-Kandidatin Fiona Erdmann freut sich, ihr drittes Kind in den Armen zu halten. Am 12. Februar wurde ihr zweiter Sohn geboren.

Die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Fiona Erdmann (36) verkündet die Geburt ihres dritten Kindes. Auf Instagram teilt sie erste Fotos und Worte als Dreifach-Mama. Zu einer innigen Nahaufnahme, die das Model mit dem Säugling zeigt, während es den kleinen dunkelhaarigen Kopf zärtlich küsst, verfasst Erdmann ein paar Zeilen an ihre 473.000 Follower. "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe?", beginnt sie den Beitrag. "Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns!"

Am 12. Februar habe ihr drittes Kind das Licht der Welt erblickt, "um 05:30 Uhr ist unser Sohn mit 52 cm und 3.770g gesund und putzmunter auf die Welt gekommen". Den Namen ihres dritten Kindes verrät sie nicht und schließt ihr Posting ab mit: "Wir nehmen uns gerade die Zeit, all die Liebe und Freude in vollen Zügen zu genießen!"

Lesen Sie auch

Es ist ein Regenbogen-Baby

Im Januar 2024 ließ Erdmann ihre Community wissen, dass sie zum zweiten Mal ein Baby verloren hat. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass [sich] unter meinem Herzen ein kleines Baby befindet, aber das Mäuschen nicht stark genug war. Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen."

Bereits vor der Geburt ihrer Tochter Neyla hatte sie 2021 eine Fehlgeburt erlitten. Ihre Töchterchen habe ihr "gezeigt, dass kleine Wunder geschehen. Und nun bekommen wir unser zweites Regenbogen-Baby. Und das nur ein paar Monate, nachdem wir sehr traurige Zeiten hinter uns haben. Wir freuen uns so sehr auf unser Baby... so, so sehr", postete sie nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft.

Erdmann, die 2007 durch ihre Teilnahme in der Castingshow "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, und ihr Partner haben neben ihrem dritten Kind und Tochter Neyla auch einen Sohn namens Leo.