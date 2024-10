Babygirl-Dreh: Nicole Kidman wollte keinen Orgasmus mehr haben

1 Nicole Kidman am vergangenen Mittwoch bei der "Lioness"-Premiere. Foto: Imago Images/ABACAPRESS / Fati Sadou

Nicole Kidman hat in einem Interview über den Dreh zum erotischen Psychothriller "Babygirl" gesprochen, den sie zwischenzeitlich pausieren musste. "Ich wollte keinen Orgasmus mehr haben", erklärt die Schauspielerin.











Für Nicole Kidman (57) waren die Dreharbeiten zum Erotikthriller "Babygirl" eine besonders intensive Erfahrung. Bei dem Dreh mit ihrem Co-Star Harris Dickinson (28) habe es Momente gegeben, "in denen ich dachte: 'Ich will keinen Orgasmus mehr haben'", verriet sie im Interview mit "The Sun". Weiter erklärte sie zu ihren Gedanken während des Filmens: "'Komm mir nicht zu nahe. Ich hasse es, das zu tun. Es ist mir egal, und wenn ich nie wieder in meinem Leben berührt werde! Ich habe es satt.' Es war für mich so präsent, dass es fast wie ein Burnout war." Zwischenzeitlich habe sie die Dreharbeiten der Sexszenen deshalb auch abbrechen müssen.